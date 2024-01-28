الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تموين سوهاج" يعلن تحرير 567 محضرا خلال حملات مفاجئة الأسبوع الماضى

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة  سوهاج، أن مديرية التموين والإدارات التابعة لها قد دشنت عدة حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز والمطاحن، طوال الأسبوع الماضي في الفترة من 21 إلى 27 من الشهر الجاري.

وأسفرت حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، والإدارات التابعة لها، عن تحرير 567 محضرًا تموينيًا متنوعًا في الأسواق والمخابز والمطاحن، بإجمالي 21 محضرًا بمجال الأسواق، 545 محضرًا في مجال المخابز والمطاحن.

 تحرير 102 محضر نقص وزن

وأشار المهندس محمد إبراهيم، إلى أنه قد تم تحرير 102 محضر نقص وزن، 156 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، 78 محضرًا غير مطابقة للمواصفات، 72 محضر عدم إعطاء بون صرف، 17 عدم إعلان عن الأسعار، 51 عدم نظافة مخابز.

 

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون، وأنه لن يتم التهاون في محاسبة من يتلاعب بأرواح المواطنين أو يرفع أسعار المنتجات أو يمنع تداولها.

 

المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين محافظة سوهاج مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج الاسواق والمخابز

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