المشدد 3 سنوات لسائق وعاملين بتهمة الإتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.ام" 22 سنة سائق و"ع.ع" 22 سنة عامل و" ع.س"27 سنة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة قسم أول سوهاج



تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الإتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين.

وبتقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 4 لفافات كبيرة من مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة والاتجار في المخدرات، وترويجها على عملائهم من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

