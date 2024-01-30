"طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج تشارك فى احتفالية عيد الشرطة الـ 72

شاركت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، فى الاحتفالية التى نظمتها مديرية أمن سوهاج فى نهاية إحتفالية عيد الشرطة الـ ٧٢، وذلك بحضور كلا من اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، والدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والمستشار عبدالناصر تايب رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، وممثلي الأزهر والكنيسة والأوقاف.

وقيادات الشرطة، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك بنادي الشرطة.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها فقرة شعرية، ثم عرض اصطفاف الضباط، ثم مجموعة من الفقرات الفنية لفرقة الموسيقى العربية، وفرقة سوهاج للفنون الشعبية، وكورال جامعة سوهاج، ثم فيلم تسجيلي عن بطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل، ومجهودات مديرية أمن سوهاج خلال عام 2023م.



من جانبه، قال الدكتور حسان النعماني، إن الاحتفالية تأتي في إطار توطيد جسور الثقة والتعامل البناء بين أجهزة الشرطة والشباب والمؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة، مؤكدًا على ضرورة توعية الشباب بدور الشرطة وأجهزتها ومعداتها في حماية الأمن العام للدولة، وتعميق روح الولاء والانتماء والمشاركة لدى الشباب.

وأكد الدكتور علاء غالب على أن التاريخ سوف يسجل لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بكل التقدير والعرفان حرصه على تدعيم أركان الدولة المصرية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.

وأشار غالب إلى أن مراسم الاحتفال تضمنت تلاوة من الذكر الحكيم، ثم تقديم عدد من الفقرات الغنائية الوطنية لفريق كورال الجامعة، وفقرة من الشعر بعنوان" في حب مصر"، وعدد من الفقرات الشعبية لقصر ثقافة سوهاج، واختتمت بعزف موسيقي وغناء فردي بالتعاون بين فريق الشرطة والموسيقي العربية، مضيفًا أنه في ختام الإحتفالية أهدى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج درع الوزارة للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة تقديرًا لمجهوداته وتعاونه المثمر والجاد.