الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بعلاج بعض الحالات المرضية مجانا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اللقاء الجماهيري الدوري مع المواطنين والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وماهر عبد الخالق مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

واستمع محافظ سوهاج خلال اللقاء لشكاوى وطلبات عدد 146 من المواطنين، تمثلت أغلبها في طلبات توفير مساعدات مالية، ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية، ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة تلك الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لهم، كما كلف وكيل الوزارة بسرعة إنهاء إجراءات إدراج عدد من الحالات الأولى بالرعاية من المقبلين على الزواج بحفلات الزفاف الجماعي وتوفير أجهزة منزلية لهم، بالإضافة إلى فحص بعض طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة.

كما وجه المحافظ، خلال اللقاء الجماهيري مسئول التربية والتعليم بدراسة بعض الطلبات الخاصة بقطاع التعليم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، موجها باصطحاب بعض الحالات إلى مديرية العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، وكذا اصطحاب بعض الحالات إلى مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتوفير العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اللقاء الجماهيرى ديوان عام المحافظة طلبات المواطنين رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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