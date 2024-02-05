الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

15 فبراير.. آخر موعد لاستلام الأبحاث المشاركة في مؤتمر شباب الباحثين بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن مد فترة التقديم للمشاركة في المؤتمر التاسع لشباب الباحثين "الدولي الرابع"، وتم تحديد يوم الخميس الموافق 15 فبراير اخر موعد لاستلام الابحاث المشاركة.

وقال "النعماني،  أن فعاليات المؤتمر سوف تقام في 28 فبراير في رحاب جامعة سوهاج الجديدة بالمركز الدولي للمؤتمرات، وذلك تحت رعايه الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفًا ان المؤتمر يهدف الي إجراء البحوث في إطار خطة الجامعة البحثية، بغرض التنمية المستدامة علي المستوي المحلي والقومي والدولي، الي جانب الاهتمام بالبحوث التي تتناول المستجدات على الساحة المحلية والدولية، علي وجه الخصوص ونقل وتوطين التكنولوجيا والمياه والصحة والمناخ.

وأضاف رئيس الجامعة ان المؤتمر هو الملتقى السنوي لشباب الباحثين بالجامعات المصرية والعربية والاجنبية لتبادل الخبرات والمعارف في كافة مجالات البحث العلمي، حيث تم مد فترة قبول الأبحاث بناء على رغبة شباب الباحثين، وسيناقش المؤتمر هذا العام مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية والزراعية.
 
للتسجيل ولمزيد من المعلومات حول المؤتمر يرجى زيارة موقع المؤتمرhttps://phyedu.sohag-univ.edu.eg

 

حسان النعماني المؤتمر التاسع لشباب الباحثين موعد لإستلام فعاليات المؤتمر التكنولوجيا

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