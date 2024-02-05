النعماني يتابع تجهيزات تركيب جهاز الجاما كاميرا بمستشفى سوهاج الجامعي القديم

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، التجهيزات النهائية لتركيب جهاز الجاما كاميرا الجديد، وذلك بوحده الطب النووي بقسم الأورام بالمستشفي الجامعي القديم، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، والدكتور سيد مصطفي، رئيس قسم الأورام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي برفع المعاناة عن مرضي الأورام.

وأكد النعماني، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتقديم خدمات علاجية وطبية للمرضي علي مستوي عالي من الجودة بمحافظات الصعيد، تحرص إدارة الجامعة بإستمرار علي تزويد الأقسام المختلفة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لإستمرار تقديم خدمة طبية مميزة للمترددين عليها، لتتكامل مع وجود نخبة مميزة من أفضل الاستشاريين والمتخصصين فى مختلف التخصصات الطبية، موضحًا أن التصوير بجهاز الجاما كاميرا يعد نوعًا من أنواع التصوير بالنظائر المشعة، والذى يعطى مصداقية وكفاءة أكبر فى تشخيص الأورام، وذلك بتكلفة 11 مليون جنية.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، أن الجاما كاميرا تعد من أحدث الأجهزة التي تم إضافتها لوحدة الطب النووي بقسم الاورام، وتعد من أهم الوحدات المتكاملة تقنيًا على مستوى الصعيد، مضيفًا ان الجهاز يعد أحد الوسائل الطبية الدقيقة لتشخيص انتشار الأورام بأنواعها ومراحلها المختلفة داخل الجسم، الذى تقوم فكرته على تصوير المركبات المشعة داخل الأنسجة بعد حقن المريض بها.

وأضاف الدكتور سيد مصطفي، أن الجهاز يستخدم في تشخيص الأمراض والأورام المختلفة مثل المسح الذري للعظام والكلي والكبد والقلب والغدد الليمفاوية، الي جانب علاج وتشخيص أمراض وأورام الغده الدرقية.

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جانب من فعاليات الورشة التدريبية التي نظمها مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة حول مساواة الإعاقة، وذلك بالتعاون مع هيئة امديست الامريكية، من خلال مؤسسة حلم للتدريب والإستشارات في مجال الإعاقة، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والدكتور طارق ذكي مدير المركز، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي الجديد.

وأوضح النعماني، أن الجامعة تسير مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جودة الحياة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم انطلاقًا من دورهم في التنمية المستدامة واستثمار قدراتهم وامكانياتهم في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا خلال تفقده التدريب علي الدورالريادي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع، ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا انه من الضروري إستخدام المسميات المقبولة اجتماعيًا ومنها ذوي القدرات الخاصة، وكذلك التي تتفق مع الدستور وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2018، مما يسهم في التوافق الأكاديمي والنفسي والمجتمعي لهم.

وأشار الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التدريب يأتي ضمن سلسلة الورش التدريبية لمنسوبي الجامعة، لرفع درجة الوعي لدي منسوبي الجامعة بالإعاقة وكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة، وتفعيل مبدأ الدمج الجزئي والكلي لهم أكاديميًا واجتماعيًا، ثقافيًا، رياضيًا وفنيًا.

وذكر الدكتور طارق زكي مدير المركز، أن التدريب استهدف 20 متدرب من طلاب الجامعة، وذلك حول مفاهيم الإعاقة وخصائص الأشخاص ذوي الإعاقة والاتاحة والدمج، والتعريف ببنود قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مضيفًا انه تم التدريب التفاعلي ومجموعات العمل طوال يومي التدريب، وذلك بحضور كلا ً من رامز ماهر المدير التنفيذي لمؤسسة حلم، والدكتور محمود المنشاوي المدرب المعتمد في مجال الإعاقة عن الجامعة والأستاذ بكلية الصيدلة، والدكتور محمد عبد العظيم نائب مدير المركز.

يذكر أن رئيس الجامعة أجري حوار من الطلاب المتدربين والذي أكد خلاله أن الطلاب ذوي الاعاقة نستلهم منهم الطاقة الإيجابية، والإرادة القوية، وروح التحدي، وتقديم يد العون والمساعدة لهم، وتوفير البيئة المناسبة لهم، لتمكينكم من المشاركة الفعالة في بناء الوطن.