برئاسة "وكيل الصحة".. تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية في سوهاج

عقدت اللجنة العليا لمكافحة الأمراض المعدية بمحافظة سوهاج، أولى اجتماعاتها برئاسة الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وحضور الدكتورعبداللطيف دياب عبداللطيف وكيل وزارة الزراعة والمهندسة هبة محمد عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان، وأشرف مشرف مدير إدارة البيئة بمحافظة سوهاج والتي شكلت بقرار رقم 2 لسنة 2024 من السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة للوقاية والحفاظ على صحة مواطنيها من الأمراض المعدية المختلفة.

وناقشت اللجنة في أول إجتماعاتها آليات وأولويات العمل لمكافحة الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها والقضاء علي البور التي ربما قد تكون عائل لنواقل الأمراض المعدية.

مديرية الصحة لديها نظام ترصد قوي وكوادر مدربة

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة لديها نظام ترصد قوي وكوادر مدربة لافتًا إلى أن معالي الوزير المحافظ لديه رؤية ثاقبة وتشكيل تلك اللجنة أمر هام ولابد من تعاون جميع الجهات للحفاظ على المكتسبات الصحية والتخلص من الأسباب التي قد تؤثر على صحة المواطن.

كما أشار إلي ضرورة التنسيق بين جميع المديريات والوحدات المحلية للوصول لأفضل النتائج المرجوة. موضحًا أن المواطن السوهاجي يحظي بإهتمام كبير علي جميع المستويات.

فحص 42 ألف و182 مواطن ضمن "5" مبادرات

فيما أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم فحص 42 ألف و182 مواطن ضمن "5" مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر يناير من العام الجاري والتى تحظي بدعم معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتساهم في الإرتقاء بصحة وجودة حياة المواطنين.

حيث أكد "أبو هاشم" أن محافظة سوهاج تحظى أيضًا باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدًا أن مديرية الصحة بسوهاج تسعي جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع المراكز والقرى المحافظة.

مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

فحص 21 ألف و100 سيدة خلال مبادرتي مبادرتي "صحة المرأة و صحة الأم والجنين"

و أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم تلك الخدمات الطبية من خلال المبادرات المختلفة، حيث تم فحص أكثر من 21 ألف و100 سيدة خلال مبادرتي مبادرتي "صحة المرأة و صحة الأم والجنين"، و تهتم مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وكذلك مبادرة صحة الأم والجنين والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين.كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضًا خدمات قياس ضغط الدم، تحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن.بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى، وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B، وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل

كما أشار وكيل وزارة الصحة مبادرة (السمعيات) والتى تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصًا على صحة الطفل المصري وتم خلالها فحص ما يقرب من 11 ألف طفل وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

أما مبادرة (الاعتلال الكلوى)، والتى تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية والتى تم من خلالها فحص ما يقرب من 10 آلاف مواطن حيث تهدف المبادرة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

فحص 500 مواطن من خلال مبادرة كبار السن



كما أضاف وكيل صحة سوهاج أنه تم فحص ما يقرب من 500 مواطن من خلال مبادرة كبار السن وتستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)..بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي. ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول، ووظائف الكلى، وتحليل سكر عشوائي بالدم)، وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وقال " ابوهاشم " أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.