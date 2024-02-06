الثلاثاء 06 فبراير 2024
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مصر

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد إيست لندن

الدكتور محمد ضياء
الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس

استقبل  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بروفيسور اماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن؛ لبحث سبل التعاون بين الجامعتين وتوسيع نطاق التعاون مع جامعة ايست لندن ليشمل كليات أخرى كالصيدلة والتمريض والإعلام بجانب كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بالحضور مثمنًا زيارة وفد جامعة إيست لندن، مضيفًا أن جامعة إيست لندن من الجامعات المميزة داخل التصنيفات الدولية، وأشاد بتميزها العلمى والأكاديمي وعلى مستوى توظيف الخريجين.

 كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العلمي بين الجامعتين وتشجيع ورش العمل المشتركة والسمينارات والأبحاث، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وفي ضوء حرص جامعة عين شمس على تعميق دورها الدولي ومواصلة عقد شراكات ودرجات علمية مشتركة مع الجامعات العالمية المرموقة.

حضر اللقاء من الجانب البريطاني د. حسن عبد الله الرئيس الأكاديمي، ود. بول مارشال نائب مستشار المشاريع والتوظيف، ود. ديفيد ماكروي مساعد الشراكات والتعاون الدولي، ود. إيمي روجرسون كبير أعضاء هيئة التدريس، ود. أروى محمد هانى منسق العلاقات الدولية.

 وقام وفد جامعة إيست لندن بجولة بحرم الجامعة، وتضمنت الجولة التعرف على مختلف معامل  الكلية وإمكانياتها التقنية الحديثة وخطة تطوير البنية التحتية وإنشاء مبنى جديد يضم عدد أكبر من قاعات الدراسات المزودة بأحدث التقنيات التعليمية المتطورة. كما تعرف الوفد على الروبوت "شمس" الذى صنعه طلاب كلية الحاسبات والمعلومات وإمكانياته والمهام التى يتمكن من تنفيذها وقد أشاد الوفد بالروبوت وإمكانياته. 

كما تضمنت الجولة زيارة لمتحف الزعفران حيث استمع الوفد لشرح مفصل حول مقتنيات المتحف التعليمي والذى يضم عددا من القطع الأثرية المميزة.

كما زار الوفد مبنى الشبكات والمعلومات بالجامعة وكان فى استقبالهم الدكتور اسلام حجازى مدير مركز الشبكات بالجامعة وتضمنت الزيارة تفقد معامل الإطلاع وقاعة الندوات ووحدة شمس ومركز البيانات ومعامل الحاسب الآلي.

كما زار الوفد كلية الهندسة وكان في استقبالهم الدكتور عمر الحسيني وتفقد الوفد ورشة لوبان ومعمل الصوتيات ومبني البرامج بحضور وكلاء الكلية.

بروفيسور اماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن جامعة إيست لندن كالصيدلة والتمريض محمد ضياء زين العابدين

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