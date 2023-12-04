أستاذ جامعى يكشف أهم رسائل الرئيس السيسى فى مؤتمر cop 28

أوضح د.كريم سليمان، أستاذ مساعد العلوم البيئية والاستدامة بجامعة عين شمس، أهم رسائل الرئيس السيسي في مؤتمر cop28، قائلًا:"إن متابعة مؤتمر المناخ cop28 في غاية الأهمية لمصر، وتعتبر استكمالًا لما بدأناه في مؤتمر المناخ cop 27، حيث كان يعتبر أول مؤتمر من المؤتمرات التي تمت سابقًا يتم فيه بندين مهمين جدًا، البند الأول أنه باتفاق جميع الدول المشاركة تم الاتفاق على صندوق للتمويل لتعويضات التأثيرات الجانبية للدول الجانبية لأننا لسنا دولًا صناعية وإنما نحن أكثر تأثرًا بالانبعاثات، لذلك كان من المهم أن يتم إنشاء هذا الصندوق، وهو ما أوضحه الرئيس السيسي خلال كلمته الافتتاحية، البند الثاني هو التأكيد على إطلاق البرامج والتأكيد على دعم هذه البرامج والتي تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف cop27، وهى برامج التمويل للرعاية، أي رعاية الدول الأكثر تضررًا وتمويل نقل التكنولوجيا والمعرفة الصديقة للبيئة بغرض أننا نصل في النهاية أننا لن نوقف دولة عن التنمية ولكن يجب على الدول المتقدمة التعاون والشراكات مع الدول النامية في نقل المعرفة والتكنولوجيا وليس فقط الدعم المالي.

أضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أنه يتم التأكيد من خلال مؤتمر cop 28، أن يكون جميع التعاونات والاستثمارات تجاه نقل المعرفة والتكنولوجيا وليس فقط التمويلات المادية، حيث أصبحنا نواجه مشكلة في الحد الأقصى للانبعاثات بالنسبة للعالم كله وبالتالي مهما نقل لي من أموال فهي لن تكفي وحدها لأنه لن نستطيع أن نقدم صناعة دون التكنولوجيا الصديقة للبيئة.