سوهاج: إجراء 10 جراحات زراعة قوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي خلال 48 ساعة

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج، عن إجراء 10 عمليات زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع الهيئة بسوهاج، أنه تم استضافة مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج لفريق زراعة القوقعة بقيادة الدكتور أحمد مصطفى مساعد وزير الصحة ومدير معهد السمع والكلام، والدكتور إيهاب سيفين استشاري جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام بالقاهرة، لافتًا إلى أن إجراء مثل تلك العمليات يأتي انطلاقا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتقديم أفضل الخدمات الطبية وذلك لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال، إن إجمالي عدد حالات زراعة القوقعة بالمستشفى وصل إلى ( 290 حالة ) منذ إنشاء وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، مشيرا إلى إجراء تلك العمليات بمساعدة الفريق الطبي بالمستشفى المكون من " الدكتور صلاح خليفة استشاري الأنف والأذن ورئيس القسم بالمستشفى، والدكتور أحمد حسنى استشاري جراحة الأنف والأذن ورئيس ومنسق وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، والدكتور محمد كمال استشاري جراحة الأنف والأذن بالمستشفى، والدكتور سيد احمد عبد اللاه استشاري التخدير ورئيس قسم التخدير، والدكتور ريمون نسيم، والدكتور ريمون رسمي، أخصائيي جراحة الأنف والأذن، والدكتور حسام الدين مصطفى استشاري التخدير، والدكتورة حنان سيد، والدكتور بترو عماد، والدكتور مينا فوزي، أخصائيي التخدير، وفريق التمريض المتميز بقسم العمليات.

وعلى الجانب الاخر، أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة أنه تم فحص 42 ألف و182 مواطن ضمن "5" مبادرات من مبادرة السيد رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر يناير من العام الجاري والتى تحظي بدعم معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتساهم في الإرتقاء بصحة وجودة حياة المواطنين.

وأكد أبو هاشم، أن محافظة سوهاج تحظى أيضًا باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدًا أن مديرية الصحة بسوهاج تسعي جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع المراكز والقرى المحافظة.



