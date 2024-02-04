برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

يبحث الكثير من أولياء أمور طلاب الثالث الإعدادي عن نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج 2024 عقب انتهاء امتحانات الترم الأول، وفقا للمخطط الزمني المعتمد للعام الدراسي الحالي 2023-2024، لمعرفة درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لدراستها خلال الترم الماضي.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج

ويوفر موقع الدستور لطلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة سوهاج 2024 .

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج 2024

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اعتمد،اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير ٢٠٢٤ لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح ٨٦ % على مستوى المحافظة.



ووجه الفقي، بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.





وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ ٨٣ ألف ٧١٧ طالب وطالبة، حضر منهم ٨٣ ألف و٣٣٠ طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر ٧١ الف ٣٤٣ طالب وطالبة بنسبة نجاح ٨٦ %، مشيرا إلى أن قطاع الشمال حصل على نسبة ٧٣%، وقطاع وسط ٨٧%، وقطاع جنوب ٩١%، بنسبة عامة ٨٦ %.

مديرية التربية والتعليم بسوهاج

يذكر أن لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج 2024 وذلك بإدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب والمدرسة المقيد بها ورقم جلوسه وذلك من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن درجات طلاب 3 إعدادي.

إدخال كافة بيانات الطالب المستعلم بدقة.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات.

الضغط على كلمة استعلم أو عرض درجات الطالب.

ظهور كافة درجات الطالب في المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.