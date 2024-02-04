جامعة سوهاج تتقدم 218 مركزًا دوليًا في تصنيف "ويبوماتريكس 2024"

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت ترتيباً متقدماً بين الجامعات العالمية وفقاً لتصنيف ويبوميتركس الدولي لمؤسسات التعليم العالي في نسخته يناير 2024.

وأشار إلى أن الجامعة قفزت 218 مركزاً لتحتل المرتبة 2879 بين 31 ألف مؤسسة للتعليم العالي على مستوى العالم، مقارنة بالمركز 3097 في نفس التصنيف في شهر يوليو من العام الماضي 2023.

وأوضح الدكتور حسان النعماني أن هذا الإنجاز يعود إلى الاهتمام المتزايد الذي توليه إدارة الجامعة للبحث العلمي وتشجيع علمائها على النشر العلمي الدولي باعتباره أحد العوامل الرئيسية في تحسين مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية. كما أشاد بدور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تقديم الدعم الفني للجامعات المصرية، مؤكداً أن ذلك يسهم في تقدمها في التصنيفات الدولية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

وأضاف النعماني أنه وفقًا لهذا التصنيف، تقدمت الجامعة إفريقيًا أكثر من 14 مركز لتقفز ترتيب الجامعة على مستوى إفريقي إلى المرتبة 103، وعلى مستوى الجامعات المصرية، احتلت الجامعة الترتيب رقم 25 بتقدم مركزين عن شهر يوليو للعام الماضي. وأوضح أن تصنيف ويبوميتركس هو مُبادرة من مؤسسة Cybermetrics Lab، وهي تابعة لـ (CSIC) وتعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حشمت عبد الله، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، أنه تقدم موقع الجامعة في المؤشر الخاص بتأثير محتوى الموقع الإلكتروني للجامعة "Web contents impact" أكثر من 1002 مركز على مستوى العالم، محققًا إنجازًا غير مسبوق بالوصول للمرتبة 5745 على مستوى العالم والمرتبة رقم 16 على مستوى الجامعات المصرية. وأضاف أن تصنيف ويبوميتركس في آليته الجديدة يقوم على ثلاثة مؤشرات رئيسية، وهي (أ) تأثير محتوى الموقع الإلكتروني للجامعة "Web contents impact"، و (ب) الانفتاح ويُقاس بعدد الاستشهادات للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة "Top cited researchers" وفقًا لموقع Google Scholar، بالإضافة إلى (ج) عدد الأبحاث الأكثر استشهادًا في التخصصات الأكاديمية المختلفة "Top-cited Papers".