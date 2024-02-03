الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة بسوهاج

معاش تكافل وكرامة محور اهتمام الملايين من أبناء محافظة سوهاج وخاصة أخواتنا من ذوى الهمم حيث يتسألون عن كيفية الحصول عليه والذى يعد أحد برامج وزارة التضامن الإجتماعى للدفع النقدى المشروط للحماية الاجتماعية وبدأ هذا البرنامج تطبيقة بمحافظة سوهاج عام 2014 بعدد 3 مراكز هى طهطا – ساقلته – جهينه حتى تم تعميمه عام 2018 بجميع مراكز محافظة سوهاج والبالغ عددها 11 مركز.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي على الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024 للأفراد التي تنتطبق عليهم شروط مبادرة حياة كريمة من أبناء محافظة سوهاج والتي تتلخص فيما يلي:-

1- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة للمعاقين

1- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

2- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

3- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

4- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

5- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

6- كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

7- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- صورة اقرار الوصاية للأيتام.

10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

جدير بالذكر أن عدد المستفيدين وفقا للاحصائيات الرسمية من مديرية التضامن بسوهاج 67521 من الأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ شهرى 610 جنيها بواقع اجمالى شهرى 41187810 جنيها بإجمالى مبلغ 494253720 جنيه سنويا فقط اربعمائة واربعة وتسعون مليون ومائتان وثلاثة وخمسون الفا وسبعمائه وعشرون جنيها سنويا وهو قيمة الدعم النقدى المشروط لمعاش كرامة للأشخاص من ذوي الإعاقة بسوهاج وشارك فى هذا البرنامج عدد ( 11 ) إدارة اجتماعية وعدد ( 106 ) وحدة تضامن اجتماعى.

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