الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تنمية الصعيد فى الجمهورية الجديدة (فيديو)

تنمية الصعيد
تنمية الصعيد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول تنمية الصعيد في الجمهورية الجديدة.

 جهود تنمية الصعيد في الجمهورية الجديدة

  • الدولة تضخ 1.1 تريليون جنيه سنويًا بمختلف القطاعات بمحافظات الصعيد.
  • نفذت الدولة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا.
  • محافظات الجنوب تستحوذ على أكثر من 96% من مشروعات حياة كريمة.
  • يتم العمل في 34 مركزًا في الصعيد بتكلفة 155 مليار جنيه.
  • نفذت الدولة 10 محاور من غرب النيل لشرقه طول الواحد 24 كيلومترًا.
  • مدن الصعيد الجديدة من الجيل الثاني والثالث تستوعب من 40 لـ90 ألف نسمة.
  • 9 مناطق صناعية وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية غرب طهطا 912 فدانًا.
  • تحتضن أسوان أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس في "بنبان".
تنمية الصعيد الجمهورية الجديدة الصعيد تنمية تنمية الصعيد في الجمهورية الجديدة

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