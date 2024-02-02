"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تنمية الصعيد فى الجمهورية الجديدة (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول تنمية الصعيد في الجمهورية الجديدة.
جهود تنمية الصعيد في الجمهورية الجديدة
- الدولة تضخ 1.1 تريليون جنيه سنويًا بمختلف القطاعات بمحافظات الصعيد.
- نفذت الدولة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا.
- محافظات الجنوب تستحوذ على أكثر من 96% من مشروعات حياة كريمة.
- يتم العمل في 34 مركزًا في الصعيد بتكلفة 155 مليار جنيه.
- نفذت الدولة 10 محاور من غرب النيل لشرقه طول الواحد 24 كيلومترًا.
- مدن الصعيد الجديدة من الجيل الثاني والثالث تستوعب من 40 لـ90 ألف نسمة.
- 9 مناطق صناعية وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية غرب طهطا 912 فدانًا.
- تحتضن أسوان أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس في "بنبان".