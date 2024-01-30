الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسلة "إكسترا نيوز" ترصد إقبال الجمهور على معرض القاهرة للكتاب (فيديو)

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب

رصدت ميرنا عادل، مراسلة إكسترا نيوز، إقبال الجمهور على معرض القاهرة الدولي للكتاب لليوم السادس على التوالي، قائلة إن الساعات الأولى منذ صباح اليوم شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين، وتنوعا في الفئات العمرية المشاركة، وأيضًا تنوع الجنسيات.

وأضافت عادل، خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الجناح الخاص بالهيئة العامة للكتاب يقدم خصومات كبيرة جدًا على مختلف الكتب، حيث تبدأ أسعار الكتب من 10 جنيهات، كما تقدم العديد من العناوين الجديدة والخصومات الكبيرة.

محاولة لتشجيع المواطنين على القراءة

وأوضحت مراسلة إكسترا نيوز، أن جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة يضم العديد من الخصومات والتي تصل لأكثر من 70% على مختلف الكتب، في محاولة لتشجيع المواطنين على القراءة، وأيضًا جناح الأشخاص ذوي الهمم من خلال تعليم المواطنين طريقة برايل، ولغة الإشارة، وغيرها من الفعاليات التي تقام على هامش المعرض.

ولفتت مراسلة اكسترا نيوز، إلى أن المعرض يقدم العديد من التسهيلات للمواطنين في هذه الدورة، حيث يوجد 11 خطًا للحافلات في مختلف أنحاء القاهرة الكبرى.

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