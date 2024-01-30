الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

10 قصص بـ50 جنيها.. خصومات وعروض في معرض الكتاب (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

وفر جناح دار "القيروان للنشر والتوزيع" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقام بقاعة المؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس، عروض وخصومات كبيرة على قصص الأطفال والألوان، منها عرض خمس دفاتر تلوين وعلبة ألوان بـ40 جنيها، وقدمت أيضًا 10 قصص أطفال بـ50 جنيه.

وقال مسؤولو الدار، إن الإقبال هذا العام كبير جدًا مقارنة بالعام الماضي، وذكر أن العروض المقدمة من قبل الدار لنشر البهجة والسرور على وجوه أطفال زائري المعرض في يومه السادس.

تفاصيل معرض الكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

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وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

 

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IMG-20240130-WA0141
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قصص الأطفال والألوان المؤتمرات الدولية الدورة الخامسة والخمسون أسعار الكتب في معرض الكتاب إقبال على معرض الكتاب

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