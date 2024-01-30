"إكسترا نيوز" تستعرض جهود مصر فى دعم "الأونروا" (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول دور وجهود مصر في دعم وكالة الأونروا، خاصة خلال الفتر ة الماضية عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
مصر ودعم الأونروا
- الرئيس السيسي وجوتيريش يؤكدان أهمية مواصلة تمويل الأونروا لتتمكن من أداء دورها الإنساني.
- الرئيس السيسي وجوتيريش يؤكدان الدور المحوري الذي تقوم به الأونروا في تقديم الدعم والإغاثة لقطاع غزة.
- وزير الخارجية سامح شكري يؤكد دعم مصر الكامل لدور الأونروا.
- شكري يؤكد على الدور المحوري الذي تضطلع به الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
- شكري يقول إن محاولات استهداف الأونروا يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي على الفلسطينيين.
- مفوض الأونروا يعرب عن تقديره البالغ للدور المهم والحيوي الذي تضطلع به مصر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
- مفوض الأونروا يعرب عن تقديره لدعم مصر وتضامنها مع الوكالة فيما تواجهه من تحديات.
- المفوض العام للأونروا يؤكد أن أكثر من مليوني شخص يعتمدون على الأونروا.