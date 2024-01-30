"إكسترا نيوز" تستعرض جهود مصر فى دعم "الأونروا" (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول دور وجهود مصر في دعم وكالة الأونروا، خاصة خلال الفتر ة الماضية عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

مصر ودعم الأونروا