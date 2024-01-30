الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض جهود مصر فى دعم "الأونروا" (فيديو)

الأونروا
الأونروا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول دور وجهود مصر في دعم وكالة الأونروا، خاصة خلال الفتر ة الماضية عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

مصر ودعم الأونروا

  • الرئيس السيسي وجوتيريش يؤكدان أهمية مواصلة تمويل الأونروا لتتمكن من أداء دورها الإنساني.
  • الرئيس السيسي وجوتيريش يؤكدان الدور المحوري الذي تقوم به الأونروا في تقديم الدعم والإغاثة لقطاع غزة.
  • وزير الخارجية سامح شكري يؤكد دعم مصر الكامل لدور الأونروا.
  • شكري يؤكد على الدور المحوري الذي تضطلع به الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
  • شكري يقول إن محاولات استهداف الأونروا يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي على الفلسطينيين.
  • مفوض الأونروا يعرب عن تقديره البالغ للدور المهم والحيوي الذي تضطلع به مصر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
  • مفوض الأونروا يعرب عن تقديره لدعم مصر وتضامنها مع الوكالة فيما تواجهه من تحديات.
  • المفوض العام للأونروا يؤكد أن أكثر من مليوني شخص يعتمدون على الأونروا.
الأونروا مصر دعم الأونروا اكسترا نيوز جهود مصر في دعم الأونروا مصر ودعم الأونروا

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