الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

رغم تشابه الأعراض.. كيف نفرق بين البرد والإنفلونزا وكورونا؟ (فيديو)

البرد
البرد

تحدث الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، عن الفرق بين البرد والإنفلونزا وكورو، قائلًا من ناحية الأعراض متشابهان تمامًا، وتفرق من مريض لآخر حسب حالة الجهاز المناعي، بينما تكمن الخطورة في تحول العدوى الفيروسية إلى عدوى بكتيرية.

وأضاف "حتة"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الأعراض المتمثلة في الرشح وصداع خفيف واحمرار في العين وهمدان في الجسم والتهابات في الجيوب الأنفية تدل على وجود عدوي فيروسية.

أعراض العدوى البكتيرية

وأشار استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، إلى أن وجود ارتفاع في الحرارة وكحة شديدة والتهابات شديدة في الجيوب الأنفية يدل على وجود عدوى بكتيرية.

 وشدد استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، على أنه يجب اتباع الإجراءات الوقائية مثل تلقي لقاح الإنفلونزا في حالة تكرار الإصابة بها، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والحصول على فترة راحة في حالة الإصابة بأي عدوى فيروسية.

البرد والأنفلونزا وكورونا تشابه الأعراض تشابه الأعراض بين الإنفلونزا وفيروس كورونا البرد الانفلونزا كورونا

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