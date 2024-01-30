مطار العريش يواصل استقبال المساعدات الإغاثية لإدخالها غزة (فيديو)

قال كريم كمال، مراسل “إكسترا نيوز” من مطار العريش، إن الوضع في مدينة العريش ينقسم إلى شقين، هما استمرار استقبال كل المساعدات الإنسانية والإغاثية برًا وبحرًا وجوًا، حيث استقبل مطار العريش طائرتين على متنهما 40 طنًا من المساعدات الغذائية والدوائية والوقود الذي يحتاجه المستشفيات الميدانية.

وأضاف "كمال"، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم خدماته الطبية العاجلة والأولية للمصابين من داخل قطاع غزة، كما استقبلت هيئة الإسعاف المصرية 20 مصابًا و30 مرافقًا من داخل قطاع غزة، وتم وضعهم في المستشفيات المخصصة لهم.

استمرار عمل الهلال الأحمر المصري في استقبال كل المساعدات

وأوضح مراسل “إكسترا نيوز” من مطار العريش، أننا نشهد استمرار عمل الهلال الأحمر المصري في استقبال كل المساعدات الإنسانية والدوائية والغذائية، لافتًا إلى أننا نشهد استمرار كل الجهات المعنية بمحافظة شمال سيناء بتقديم كل الخدمات والعون للمصابين والمرافقين.