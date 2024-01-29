مراسل "إكسترا نيوز" يكشف عن آخر تطورات إرسال المساعدات واستقبال المصابين بالعريش

أفاد كريم كمال، مراسل قناة إكسترا نيوز، بأن مطار العريش الدولي يشهد حركة نشطة لتسليم واستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية والمصابين لقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

وقال كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "CBC"، إنه تم اليوم تسليم عدة حالات مصابة إلى إيطاليا من مطار العريش، وأن هناك تنسيقا مستمرا مع باقي الدول لنقل المصابين الذين تم الاتفاق عليهم منذ بدء الأزمة.

وأضاف، أنه تم استقبال ثلاث طائرات يوم الثلاثاء تحمل نحو 106 أطنان من المساعدات المتنوعة، من أدوية وأغطية وخيام ومواد غذائية، وأنه تم تخزينها في المخازن اللوجستية بالمطار، وتم تصنيفها ووضع كودا لها لتحديد موعد وصولها وصلاحيتها.

وتابع كمال، أنه تم إرسال براميل وقود من مطار العريش إلى المستشفيات الميدانية بغزة، وأن الهلال الأحمر المصري يقوم بمتابعة الحالات المصابة التي تم إيواؤها في منطقة مساكن السبيل، وأنه يوفر فريقا للدعم النفسي للأطفال والنساء الذين تأثروا بالحرب، مشيرا إلى أن هناك 261 شحنة تنتظر الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وأنها تخضع لعملية التفتيش من قبل الجانب الفلسطيني قبل السماح لها بالمرور.