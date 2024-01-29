"متحدث الوزراء" يكشف عن إجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع الأساسية (فيديو)

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم والشكاوى من الغلاء.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مع خيري" على قناة “المحور”، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارات تتضمن تسعير السلع الأساسية وتشكيل لجنة لمتابعة أسعارها، وأن وزارة التموين أصدرت قرارات تلزم الشركات بتحديد الحد الأقصى لسعر بيع السلع اعتبارًا من شهر مارس المقبل.

وأكد أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لموضوع ضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق، وأنها تتمنى أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف أن جهاز حماية المستهلك يلعب دورًا رئيسيًا في الرقابة على الأسواق وتلقي الشكاوى من المستهلكين في حالة وجود أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار.