كاتبة صحفية: الرئيس السيسى يواصل جهوده لوقف التصعيد فى غزة (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية سماح حسن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى، أمس، عددًا من الاتصالات من قادة المجتمع الدولي، بينهم سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التي تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة فلسطين وغزة، ضمن جهوده لوقف التصعيد في غزة.

وأضافت الكاتبة، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن المحادثة بين الرئيس السيسي وجوتيريش تناولت خطر التصعيد واستمرار إطلاق النار وعدم التهدئة في المنطقة، كما استعرض الرئيس السيسي الجهود المبذولة كمحاولة لتهدئة الأوضاع في غزة.

الدور المصري في الأزمة الفلسطينية

وأوضحت سماح حسن أن المحادثة تناولت الدور المصري في الأزمة الفلسطينية، وكيفية الوصول إلى حل عادل للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بغزة، إضافة إلى تناول صفقات تبادل الأسرى، حيث كان لمصر دور مهم في عمليات تبادل الأسرى التي تمت من قبل.

وأشارت الكاتبة الصحفية إلى أن الرئيس السيسي يدعم الأردن الشقيق بعد الهجوم الإرهابي الذي حدث على الحدود الأردنية السورية، وهو نهج انتهجه الرئيس السيسي بدعم الدول الشقيقة في كل أزماتها.