الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تمارا حداد: العدوان الإسرائيلى يكثف القصف على خان يونس لمحاولة فرض الحصار

الأسرى
الأسرى

قالت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية، إن العدوان الإسرائيلي ما زال مستمرًا حتى هذه اللحظة على قطاع غزة، منوهة بأن جميع المناطق مستهدفة من قبل الكيان الإسرائيلي، حتى الأماكن التي يقال عنها إنها آمنة.

وأضافت حداد، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن العدوان الإسرائيلي يكثف القصف على خان يونس لمحاولة فرض الحصار، لافتة إلى أن دخول الاحتلال لمنطقة رفح ما زال مسألة وقت.

الوصول إلى صفقة تبادل الأسرى والرهائن

وأوضحت الباحثة السياسية أن هناك تفاؤلًا حذرًا، وهناك مفاوضات جارية حتى هذه اللحظة من أجل الوصول إلى صفقة تبادل الأسرى والرهائن، مشيرة إلى أن رئيس الموساد الإسرائيلي سوف يزور قطر من أجل تنسيق هذه الصفقة.

ونوهت الباحثة السياسية بأن اليمين المتطرف أعلن عن أن هذه الصفقة تعتبر صفقة استسلام، حيث يكون إخراج كل رهينة مقابلها 100 أسير فلسطيني، هذا يعني أنها سوف تكون أكبر صفقة للتبادل.

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