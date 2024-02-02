الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

د نيفين القباج
د نيفين القباج

تتجه مؤشرات البحث حول خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، وكيفية الصرف وأن الصرف مستمر على مستوى الجمهورية، ويسعى أصحاب معاش تكافل وكرامة للصرف من ماكينات الصراف الآلي أو البريد أو البنوك.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024..بالرقم القومي

وحول خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي ٢٠٢٤ خصصت وزارة التضامن رابطًا للاستعلام، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

 

التسجيل في تكافل وكرامة

وحول كيفية الاستعلام، وهي كالآتي: يتم الدخول على رابط الاستعلام الذي خصصته وزارة التضامن، وكتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة، ثم الضغط على زر استعلام، وتظهر النتيجة مباشرة، والشروط الصحية لاستمرار صرف معاش تكافل.

 

 في حالة كون الأم حامل يجب متابعة الحمل في: الوحدة الصحية أو مستشفى حكومي، أو مركز طبي، وللأم الحامل يجب أن يكون معاها كارت المتابعة ومُسجل فيه 3 مرات على الأقل في الشهر، وبعد ولادة الأم يجب عليها متابعة على الأقل مرتين سنويا بعد الولادة، وبالنسبة للأطفال من أول سن الميلاد يجب عمل كارت متابعة يثبت أنهم حصلوا على الخدمات الصحية والتطعيمات اللازمة، ويجب على الأم حضور ندوات تثقيفية صحية عن صحة الأم والطفل والتغذية السليمة.

 

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة


وحول شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة يمكن استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.
وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.
عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

رابط مفتوح.. استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 شهر يناير وفبراير

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2024


وحول طريقة تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2024 يمكن الدخول على الرابط الرسمي ويكتب المواطن الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك، ثم الضغط على كلمة استعلام.


وفي حالة ظهور نتيجة الاستعلام للمواطن، الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام، ونوع البطاقة للمواطن تكافل أو كرامة حالة البطاقة ساري / تجميد / إيقاف، وفي حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب، وفي حال البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن


في البداية يتم تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ويتم اختيار تسجيل شكوى، ويتم إدخال البيانات المطلوبة من الاسم وغيرها من البيانات، ويتم إدخال تفاصيل الشكوى في الخانة المخصصة لذلك، ومن ثم يتم الضغط على تسجيل.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة التسجيل في تكافل وكرامة شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة كارت تكافل او كرامة تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2022

مواد متعلقة

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الرابط والخطوات

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023 وخطوات التقديم

رابط شغال.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

من هنا.. رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023 وجدول صرف معاشات شهر نوفمبر

الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 بالرقم القومى

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

كشف غموض وفاة شابة عمرها 25 عامًا داخل شقتها بالشروق

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

سعر الذهب اليوم الجمعة 2-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟