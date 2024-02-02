تتجه مؤشرات البحث حول خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، وكيفية الصرف وأن الصرف مستمر على مستوى الجمهورية، ويسعى أصحاب معاش تكافل وكرامة للصرف من ماكينات الصراف الآلي أو البريد أو البنوك.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024..بالرقم القومي

وحول خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي ٢٠٢٤ خصصت وزارة التضامن رابطًا للاستعلام، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

التسجيل في تكافل وكرامة

وحول كيفية الاستعلام، وهي كالآتي: يتم الدخول على رابط الاستعلام الذي خصصته وزارة التضامن، وكتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة، ثم الضغط على زر استعلام، وتظهر النتيجة مباشرة، والشروط الصحية لاستمرار صرف معاش تكافل.

في حالة كون الأم حامل يجب متابعة الحمل في: الوحدة الصحية أو مستشفى حكومي، أو مركز طبي، وللأم الحامل يجب أن يكون معاها كارت المتابعة ومُسجل فيه 3 مرات على الأقل في الشهر، وبعد ولادة الأم يجب عليها متابعة على الأقل مرتين سنويا بعد الولادة، وبالنسبة للأطفال من أول سن الميلاد يجب عمل كارت متابعة يثبت أنهم حصلوا على الخدمات الصحية والتطعيمات اللازمة، ويجب على الأم حضور ندوات تثقيفية صحية عن صحة الأم والطفل والتغذية السليمة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة



وحول شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة يمكن استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2024



وحول طريقة تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2024 يمكن الدخول على الرابط الرسمي ويكتب المواطن الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك، ثم الضغط على كلمة استعلام.



وفي حالة ظهور نتيجة الاستعلام للمواطن، الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام، ونوع البطاقة للمواطن تكافل أو كرامة حالة البطاقة ساري / تجميد / إيقاف، وفي حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب، وفي حال البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن



في البداية يتم تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ويتم اختيار تسجيل شكوى، ويتم إدخال البيانات المطلوبة من الاسم وغيرها من البيانات، ويتم إدخال تفاصيل الشكوى في الخانة المخصصة لذلك، ومن ثم يتم الضغط على تسجيل.