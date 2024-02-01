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رابط مفتوح.. استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 شهر يناير وفبراير

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 شهر يناير وفبراير، خاصة مع ارتفاع عمليات البحث بين من المواطنين المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، عن كيفية الاستعلام عن المعاش، للتعرف علي حالته سواء سارية أو متجمدة، وهي أحدث الخدمات المقدمة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 شهر يناير وفبراير

وفي هذا الصدد، يستطيع المواطنون الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1":

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني عبر الرابط الرسمي التالي: 
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10.
الخطوة الثانية "2": اختيار «الاستعلام عن نتيجتك» الموجودة أعلى يسار الصفحة.
الخطوة الثالثة "3": ادخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش.
الخطوة الرابعة "4": الضغط على أيقونة «استعلام».
الخطوة الخامسة "5": تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء سارية أو متجمدة أو موقوف.

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التضامن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 لأكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية، من المقرر صرفها يوم 15 فبراير المقبل، وذلك الموعد ثابت من قبل الوزارة.

شروط الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة 2024

وفي هذا السياق، كشفت وزارة التضامن، عن الشروط اللازمة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة والتي تمثلت فيما يلي:

الشرط الأول: ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.
الشرط الثاني: ألا يكون المتقدم يتقاضى أي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.
الشرط الثالث: أن تكون الأسرة المتقدمة  لديها أبناء حديثي الولادة وحتي 18عاما، بشرط أن يكون الأبناء من سن 6 لـ 18 بمراحل التعليم المختلفة.
الشرط الرابع: تقديم الأوراق اللازمة، مثل صور بطاقات الرقم قومي وصور شهادات ميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق وإيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 وغيرها من الوثائق المطلوبة.
الشرط الخامس: أن يكون الأفراد المتقدمين من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

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