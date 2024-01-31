الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة.. زادت معدلات البحث والاستعلام من ملايين المواطنين المستفيدين من برنامج مساعدات تكافل وكرامة وخاصة المرأة المتزوجة، وذلك للحصول على قيمة المساعدة الشهرية التى تقدمها الدولة تخفيفا عن أعباء الأسر والمرأة المعيلة والأرامل والأيتام فى ظل الظروف الإقتصاديىة الراهنة، ومن خلال الخدمات المتعددة لوزارة التضامن الإجتماعى.

الأسماء الجدد في تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة

 

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، بعد زيادة معدلات البحث والاستعلام عبر مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وتويتر، عن رابط وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة، وذلك فى إطار تخفيف الأعباؤء المعيشية للأسر المصرية وخاصة المرأة المتزوجة.

 

كما أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، إتاحة خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة فى كافة أنحاء مصر، وصرف المساعدات الشهرية لتكافل وكرامة لجميع المواطنين المستفيدين ويبلغ عددهم ما يقرب من 5،2 مليون أسرة فى ربوع مصر يمثلون 22 مليون مواطن.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

 

فى السياق، أعلنت وزارة التضامن الإجتماعى، رابط وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة، والتى تستعرضها " الدستور"، عبر خطوات بسيطة كالتالى: 

1_ الدخول على الموقع الرسمى لوزارة التضامن الإجتماعى من هنا ..

2_ إضغط على أيقونة استعلام تكافل وكرامة 2024.

3_ الضفغط على أيقونة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

4_ كتابة الرقم القومى للمستفيدة والضغط على زر البحث.

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رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمستفيدين

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شغال الآن.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

 الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

 

فى النهاية، أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة، والإستفادة من صرف تكافل وكرامة بالزيادة التى تم إقرارها من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتبلغ 15% مما يرفع معاد تكافل وكرامة لما يقرب من النصف منذ شهر إبريل نن العام المضى.

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رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمستفيدين

 

 

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رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمستفيدين

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