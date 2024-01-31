الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمستفيدين

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تصدر السؤال عن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من المواطنين في جمهورية مصر العربية، ويساهم برنامج تكافل وكرامه الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي في مصر في تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

ونتيجة لذلك يستعرض موقع "الدستور" خلال السطور التالية رابط وخطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

رابط الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 

اولًا: الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي للدخول اضغط هنــا.

ثانيًا: اختيار زر الاستعلام عن النتيجة

ثالثًا: كتابة الرقم القومي المتعلق بالشخص المستفيد وتكون بشكل صحيح خلال الخانة المخصصة له.

رابعًا: القيام بالنقر على زر تسجيل شكوى

خامسًا: تسجيل البيانات اللازمة والضغط على "إرسال الطلب"

مركز الاتصال الموحد لوزارة التضامن الاجتماعي

يمكن للمواطنين الاستعلام عن تكافل وكرامة من مركز الاتصال الموحد لوزارة التضامن الاجتماعي عن طريق الاتصال بالرقم الموحد لوزارة التضامن الاجتماعي 15044، ثم إبلاغ موظف خدمة العملاء بالرقم القومي. 

شغال الآن.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

الاستعلام من خلال مكاتب الشؤون الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي

يمكن للمواطنين ايضًا الاستعلام عن طريق مكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال التوجه إلى أحد مكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم طلب الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، ثم بعد ذلك يجب يتم إبلاغ المتقدم بنتيجة الاستعلام خلال وقت قصيرة.

جدير بالذكر أنه قد تم زيادة معاش تكافل وكرامة 2024 بداية منذ شهر أبريل الماضي، حيث تم زيادة معاش تكافل وكرامة للمستفيدين الذين يحصلون على مبلغ 500 جنيه، إلى 625  جنيها، وزيادة معاش المستفيدين من المسنين الذين سيتقاضون مبلغ 450 جنيهًا إلى مبلغ 562.5 جنيه، كما تم زيادة معاش تكافل وكرامة من ذوي الهمم الذين سيحصلون على مبلغ 450 جنيهًا إلى قيمة 562.5 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة معاش كرامة للأيتام من مبلغ 350 جنيهًا إلى قيمة 437.5 جنيهًا.

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شغال الآن.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

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