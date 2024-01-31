شغال الآن.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

يحرص الالآف من المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة على معرفة رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة والخطوات عبر جوجل، للتعرف على هل تم قبولهم من عدمه، وتقديم كافة الأوراق المطلوبة في حالة قبولهم.

الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة والخطوات.

رابط الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

لكل الأشخاص الذين يريدون أن يستعلموا عن أسماء الأشخاص التي تم قبولها بالبرنامج تكافل وكرامة يمكن لهم ذلك عن طريق اتباع الخطوات الاتية:

قم بتسجيل الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا. ثم انتقاء زر استعلام عن تكافل وكرامة. وقم بتدوين الرقم القومي الخاص بمعاش تكافل وكرامة. قم بالنقر على زر استعلام، وبذلك تظهر أمامك تلك النتيجة التي سوف تتعلق بالاستعلام عن هذا المعاش الخاص في برنامج تكافل وكرامة، المقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية تقديم اعتراض في برنامج تكافل وكرامة

من الممكن أن تقوم بتقديم اعتراض على هذا المعاش الخاص بمعاش تكافل وكرامة وتكون بكل سهوله ويسر من خلال السير على الخطوات الآتية:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص في وزارة التضامن الاجتماعي من خلال النقر هنا. ثم انتقاء زر الاستعلام عن النتيجة. قم بكتابة الرقم القومي المتعلق بالشخص المستفيد وتكون بشكل صحيح خلال الخانة المخصصة له. ثم القيام بالنقر على زر تسجيل شكوى. أخيرا قم بتسجيل البيانات اللازمة وثم القيام بالنقر على زر إرسال الطلب، وبذلك سوف يتم تقديم شكوى واعتراض على النتائج التي سوف تتعلق بمعاش برنامج تكافل وكرامة.

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قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

تمت زيادة معاش تكافل وكرامة 2024 بداية منذ شهر أبريل الماضي كما يلي: