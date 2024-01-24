الأربعاء 24 يناير 2024
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مصر

لينك فعال الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم 2024.. ارتفعت معدلات البحث والاستعلام خلال الساعات الماضية من ملايين المواطنين المستفيدين من تكافل وكرامة، عن رابط وخطوات تقديم الشكاوى بالرقم القومى والاسم، ضمن الخدمات الحكومية المتعددة لحماية الفئات الغير قادرة والأرامل والأيتام من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم 2024

فى السياق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة نيفين القباج، بعد ارتفاع معدلات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر والشبكة العنكبوتية، عن رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم، تيسرا على المواطنين المستفيدين من برنامج التكافل والكرامة ورعايتهم اجتماعيا فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ومتطلبات المعيشة وخطة الدولة لحماية الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.

 

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والأسماء الجدد ليناير 2024

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وموعد استلام فيزا المعاش

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

 

كذلك، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعى، رابط مخصص من أجل الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم، ومن خلال الدخول على منظومة الشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، خلال الأربع وعشرين ساعة تيسرا على المستفيدين فى أنحاء مصر .

 

خطوات الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

 

كما تستعرض " الدستور"، خطوات الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم، عبر الموقع الإلكترونى الرسمى المخصص لذلك الغرض من وزارة التضامن الاجتماعى، وعبر خطوات بسيطة كالآتى:

 1_ الولوج إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي وأيقونة تكافل وكرامة من هنا .

2_ إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقما للمستفيدين والمستعملين.

3_ اضغط على أيقونة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

4_ ظهور قيمة معاش تكافل وكرامة على الشاشة.

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متوفر| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة 2024

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شروط القبول في تكافل وكرامة 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

أوراق الحصول على معاش تكافل وكرامة 

 

إضافة لما سبق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، رابط وخطوات الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم، وذلك لجميع المواطنين المستفيدين، وأيضا تحديد الأوراق اللازمة للصرف شهريا، كالآتى:

1_ تقديم صورة الرقم القومى للراغب فى الحصول على تكافل وكرامة.

2_ صور الرقم القومي للزوج والزوجة للحصول على التكافل والكرامة.

3_ صور شهادت ميلاد الأبناء المستحقين.

4_ تقرير مفصل عن قيمة الدخل الشهرى للأسرة.

5_ إرفاق تقرير الإعاقة الجسدية أو العقلية حال وجودها.

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