الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تصدر السؤال عن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ تحرص فئة كبيرة من المصريين لا سيما متوسطي ومحدودي الدخل بالحصول على معاش تكافل وكرامة للمساهمة في تحمل الأعباء المعيشية خاصة في ظل الغلاء وارتفاع معدلات التضخم  منذ بداية العام الجاري.

 

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

 

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الخطوات والطرق للاستعلام عن الأسماء الجديدة في معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي للمرأة المتزوجة وغيرها من الفئات المستفيدة من برنامج الدعم المالي، سواء كانوا من كبار السن، أو الأيتام، أو الأطفال، أو الأسر. 

 

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المستفيدين يصل إلى 5.2 مليون أسرة، وحوالي 22 مليون شخص.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمستفيدين

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والأسماء الجدد ليناير 2024

 

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

يمكنك الآن الاستعلام عن الأسماء الجديدة في معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- اضغط على خانة "استعلم عن نتيجتك" على الموقع الإلكتروني للوزارة.

- بعد ذلك، قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص.

- اضغط على كلمة "استعلام".

بهذه الطريقة يمكنك معرفة حالة بطاقة صرف معاش تكافل وكرامة وقيمة الدعم المستحق إذا كانت البطاقة سارية.

 

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والأسماء الجدد يناير 2024

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والأسماء الجدد ليناير 2024

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بـ الرقم القومي وشروط التقديم عليه

 

الوثائق المطلوبة لتقديم طلب معاش تكافل وكرامة

1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وأفراد أسرته.

2. صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

3. صورة من شهادة الزواج أو الطلاق في حالة الطلاق.

4. صورة شهادة الوفاة للزوج / الزوجة في حالة الوفاة.

5. صورة من إقرار الوصاية للأيتام.

6. صورة من شهادة السجن في حالة سجن الأب أو الأم.

7. صورة من القيد المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عاما.

8. صورة من بطاقة التموين مع اسم مكتب التموين إن وجد.

 

 موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 

من المقرر أن تصرف وزارة التضامن الاجتماعي معاشات تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 لأكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية، وذلك يوم الإثنين الموافق 15 يناير الجاري. ويؤكد الموعد هذا من قبل الوزارة.


أقرأ أيضًا: شغال الآن.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

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شغال الآن.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

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