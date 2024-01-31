تصدر السؤال عن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ تحرص فئة كبيرة من المصريين لا سيما متوسطي ومحدودي الدخل بالحصول على معاش تكافل وكرامة للمساهمة في تحمل الأعباء المعيشية خاصة في ظل الغلاء وارتفاع معدلات التضخم منذ بداية العام الجاري.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الخطوات والطرق للاستعلام عن الأسماء الجديدة في معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي للمرأة المتزوجة وغيرها من الفئات المستفيدة من برنامج الدعم المالي، سواء كانوا من كبار السن، أو الأيتام، أو الأطفال، أو الأسر.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المستفيدين يصل إلى 5.2 مليون أسرة، وحوالي 22 مليون شخص.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

يمكنك الآن الاستعلام عن الأسماء الجديدة في معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- اضغط على خانة "استعلم عن نتيجتك" على الموقع الإلكتروني للوزارة.

- بعد ذلك، قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص.

- اضغط على كلمة "استعلام".

بهذه الطريقة يمكنك معرفة حالة بطاقة صرف معاش تكافل وكرامة وقيمة الدعم المستحق إذا كانت البطاقة سارية.

الوثائق المطلوبة لتقديم طلب معاش تكافل وكرامة

1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وأفراد أسرته.

2. صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

3. صورة من شهادة الزواج أو الطلاق في حالة الطلاق.

4. صورة شهادة الوفاة للزوج / الزوجة في حالة الوفاة.

5. صورة من إقرار الوصاية للأيتام.

6. صورة من شهادة السجن في حالة سجن الأب أو الأم.

7. صورة من القيد المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عاما.

8. صورة من بطاقة التموين مع اسم مكتب التموين إن وجد.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024

من المقرر أن تصرف وزارة التضامن الاجتماعي معاشات تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 لأكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية، وذلك يوم الإثنين الموافق 15 يناير الجاري. ويؤكد الموعد هذا من قبل الوزارة.



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