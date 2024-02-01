الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين سوهاج" تحرر 174 محضرا لمخالفات تموينية

محضر ضبط
محضر ضبط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، شن عدد من الحملات المكبرة على المخابز والأسواق في جميع أنحاء المحافظة.

وأوضحت المديرية فى بيانها اليوم، أن الحملات اليوم وأمس، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات بلغ عددها 174  محضر وجنحة تمثلت فى  مجال الرقابة على المخابز حيث تم تحرير عدد 79 مخالفة أما فى مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير عدد 7 محاضر إضافة إلى  86 محضرا فى اليوم التانى.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل الوزارة إنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون وسوف يتم إتخاذ  كافة الإجراءات القانونية اللازمة  تجاه المخالفين للقانون.

 تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية التموينية

من جانبه، أكد وكيل تموين سوهاج على أن المديرية والإدارات التابعة لها تعمل بكل حزم على تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية التموينية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار بكافة الأسواق.

 جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج بإحكام السيطرة على الأسواق ومحال البقالة التموينية شنت مديرية التموين حملات متفرقة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين لإحكام الرقابة والسيطرة على كافة الأنشطة التموينية بأنحاء المحافظة وبالتنسيق التام مع الأجهزة الرقابية المختلفة في إطار منظومة العمل الرقابى المتكامل لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.

مديرية التموين محافظة سوهاج اللواء طارق الفقى المهندس محمد إبراهيم الحملات

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