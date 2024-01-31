الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في الحشيش بسوهاج

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "م.ا." عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة  قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية  وأنه يقوم بترويج بضاعته على الشباب والمتعاطين من أصحاب الكيف.

وتم القبض على المتهم، وبمواجهته، اعترف  بالواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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