الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للتحفيظ بالمجان.. ننشر قائمة أسماء مساجد مبادرة "حصن طفلك بالقرآن" في سوهاج

جانب المبادرة
جانب المبادرة

بدأت مديرية أوقاف بمحافظة سوهاج، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور محمد حسني عبد الرحيم، وكيل الوزارة بالمحافظة، تطبيق مبادرة "حصن طفلك بالقرآن" في ربوع مساجد المحافظة والتي لاقت استحسانا كبيرا وترحيبا من أهالي محافظة سوهاج وخاصة بالقرى والنجوع.

أسماء مساجد مبادرة حصن طفلك بالقرآن في سوهاج

وبدأ عدد من المساجد التي تم تحديدها من قبل المديرية بفتح أبوابها لاستقبال صغار السن من الأطفال الراغبين في حفظ القرآن الكريم وأجزاء منه بمعرفة أئمة المسجد وأئمة معتمدين من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، والتي تنشر “الدستور” خلال هذه التقرير أسمائها.

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ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا من خلال مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم.

أوقاف سوهاج: المبادرة تساهم فى بناء الوعى

 من جهته، أكد الدكتور محمد حسني، مدير مديرية أوقاف سوهاج، أن مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم تسهم بدور بارز في بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، ويتلقى فيها النشء القيم والأخلاق النبيلة، وتسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، فالقرآن الكريم أنزله الله (تبارك وتعالى) هدى ونورًا وضياء ورحمة وشفاء لما في الصدور.

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ولى أمر: سعيد بوجود هذه المبادرات وعودة المساجد لدورها

وفى سياق متصل، يقول خالد أحمد علي علم الدين، مدرس بقرية شطورة التابعة لمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، أنه سعيد بوجود مثل هذه المبادرات بالمساجد التى أطلقتها وزارة الأوقاف وإعطاء المساجد دورها الأساسي بجانب الصلاة وهو التعليم وتحفيظ القرآن وإلقاء الدروس الدينية تحت رعاية وزارة الأوقاف، مؤكدة أن لديه أربعة أولاد يقوم بارسالهم الى مسجد "الشيخ عامر بشطورة "ليتعلموا حفظ كتاب الله الكريم وهو مطمئن عليهم فى حضور إمام المسجد الشيخ أحمد عزيز الدين عبدالله.

وتنشر "الدستور" خلال  هذا التقرير أسماء جميع المساجد المشاركة في مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم بمحافظة سوهاج وعناوينهم وأسماء الأئمة المشرفين عليها كالآتي:

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