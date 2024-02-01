الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف الشاغرة بوزارة الأوقاف 2024

تقديم وظائف وزارة الأوقاف لعام 2024 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين في الساعات الأخيرة، بعد إعلان أول أيام التقديم في مسابقة الأوقاف 2024 التي أعلنتها وزارة الأوقاف لشغل 1000 وظيفة عامل في مساجد وزارة الأوقاف وشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب.

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وتزامنًا مع اهتمام الكثير لمعرفة شروط تقديم وظائف وزارة الأوقاف، يرصد لكم موقع "الدستور" في السطور التالية رابط تقديم وظائف وزارة الأوقاف 2024، وشروط تقديم وظائف وزارة الأوقاف.

بعدما تساءل الناس عن كيفية التعيين داخل وزارة الأوقاف بعدما أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بيان سابق على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم الإعلان خلال شهر يناير وخلال شهر فبراير الحالي عن مسابقة وزارة الأوقاف الجديدة للعام الثالث على التوالي والتي توفر 1000 وظيفة شاغرة لإمام ومدرس وخطيب، و1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف، وذلك لتلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية.

شروط التقديم في مسابقة وزارة الأوقاف لعام 2024

وقام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتحديد شروط التقديم في مسابقة وزارة الأوقاف لشغل وظائف إمام ومدرس وخطيب وعامل والتى جاءت وفقًا للتالي:

الشرط الأول: ألا يزيد سن المتقدم لمسابقة وزارة الأوقاف عن 30 عامًا.

الشرط الثاني: أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل أزهري عالي مناسب للوظفية.

الشرط الثالث: ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم لشغل الوظيفة عن تقدير جيد.

الشرط الرابع: أن يقوم بتقديم المستندات المطلوبة للتقديم لمسابقة وزارة الأوقاف كاملة.



المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وزارة الأوقاف والتي جاءت كالتالي:

أولًا: تقديم 4 صور شخصية بخلفية بيضاء.

ثانيًا: تقديم إيصال الإيداع البنكي برسوم الوظيفة المتقدم لها.

ثالثًا: تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي وش وظهر.

رابعًا: تقديم صورة ضوئية من صحيفة الحالة الجنائية الفيش والتشبيه موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

خامسًا: تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة وجود إعاقة.

سادسًا: تقديم صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

سابعًا: تقديم صورة ضوئية من موقف التجنيد الخدمة العسكرية.