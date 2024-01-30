الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف: اعتماد 3.8 مليون جنيه كدفعة أولى لصيانة مسجد السلطان أبوالعلا

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، مبلغ 3 ملايين و800 ألف جنيه، لمديرية أوقاف القاهرة كدفعة أولى لصيانة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة، لتنفيذ ما يلزم من خلال المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار.

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جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالفن التراثي والعمارة الإسلامية ممثلة في المساجد الأثرية الكبرى، وفي ضوء التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار في ترميم وصيانة المساجد الأثرية.

وتشارك وزارة الأوقاف المصرية بمحكم ومتسابقين في المسابقتين الدوليتين بالمملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة على النحو التالي:
• الدكتورة عايدة أحمد محمود مخلص - محكم دولي في المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته (الدورة الثامنة عشرة) بالمملكة الأردنية الهاشمية.
• المتسابقة أسماء يونس إبراهيم الباز - في المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته (الدورة الثامنة عشرة) بالمملكة الأردنية الهاشمية.
• المتسابق يوسف السيد عبد المعطي السيد - في المسابقة الدولية للقرآن الكريم (الدورة السابعة والعشرون) بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

وزارة الأوقاف

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