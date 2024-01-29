الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تبدأ من 7250جنيها.. وزير الأوقاف يعلن رواتب الأئمة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مسابقة الأئمة لعام 2023 خلال شهر فبراير المقبل.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين ألفي إمام وعامل خلال الأسبوع الجاري، عبر بوابة الوظائف الحكومية.

txt

وزير الأوقاف: التوسع في تشكيل مجالس إدارات المساجد

راتب الأئمة الجدد

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن راتب الأئمة الجدد يبدأ من 7250 جنيها، فضلا عن منح إعانات إضافية لحملة الماجستير والدكتوراه.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، أنه سيتم التوسع الشديد في تشكيل مجالس إدارات المساجد على مساجد الجمهورية، لمساعدة الأئمة في الأمور الخاصة بالمسجد.

وأضاف خلال تصريحات صحفية له، أن مجلس الإدارة الهدف منه إدارة شئون المسجد وأعمال الصيانة مع تفرغ الإمام للأمور الدعوية، مشيرًا إلى أن التبرعات التي ترد إلى المساجد عبر شركة فوري بعد إلغاء الصناديق، يحصل مجلس الإدارة على 80% منها، والباقي تنفقه الوزارة على المساجد التي ليس لها فيها تبرعات.

وأكد وزير الأوقاف، أنه سيتم التوسع في الأنشطة الدعوية خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالمقارئ ومجالس الحديث والفقه.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة مسابقة الأئمة لحملة الماجستير والدكتوراه

مواد متعلقة

وزير الأوقاف: التوسع فى تشكيل مجالس إدارات المساجد

ضوابط صلاة التراويح وعمل المساجد فى شهر رمضان 2024

وزير الأوقاف: الخطاب الدينى الرشيد من أهم عوامل تحقيق الأمان النفسى

محطات في مسيرة عالم أزهري.. معرض الكتاب يحتفي بالدكتور نصر فريد واصل

أسامة الأزهري: التعليم الأزهري يخرج لنا علماء أمناء على أوطانهم

"المهدي" يشدد على الأسر حماية أطفالهم من إدمان مواقع الإنترنت

"البحوث الإسلامية" يعلن نتيجة الفائزات في مسابقة "بنت الأزهر الوافدة"

حكماء المسلمين يرحِّب بقرارات العدل الدوليَّة بشأن فرض تدابير مؤقتة لحماية الشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل