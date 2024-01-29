تبدأ من 7250جنيها.. وزير الأوقاف يعلن رواتب الأئمة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مسابقة الأئمة لعام 2023 خلال شهر فبراير المقبل.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين ألفي إمام وعامل خلال الأسبوع الجاري، عبر بوابة الوظائف الحكومية.

راتب الأئمة الجدد

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن راتب الأئمة الجدد يبدأ من 7250 جنيها، فضلا عن منح إعانات إضافية لحملة الماجستير والدكتوراه.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، أنه سيتم التوسع الشديد في تشكيل مجالس إدارات المساجد على مساجد الجمهورية، لمساعدة الأئمة في الأمور الخاصة بالمسجد.

وأضاف خلال تصريحات صحفية له، أن مجلس الإدارة الهدف منه إدارة شئون المسجد وأعمال الصيانة مع تفرغ الإمام للأمور الدعوية، مشيرًا إلى أن التبرعات التي ترد إلى المساجد عبر شركة فوري بعد إلغاء الصناديق، يحصل مجلس الإدارة على 80% منها، والباقي تنفقه الوزارة على المساجد التي ليس لها فيها تبرعات.

وأكد وزير الأوقاف، أنه سيتم التوسع في الأنشطة الدعوية خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالمقارئ ومجالس الحديث والفقه.