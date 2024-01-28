الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

حكماء المسلمين يرحِّب بقرارات العدل الدوليَّة بشأن فرض تدابير مؤقتة لحماية الشعب الفلسطينى

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

رحِّب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدوليَّة بشأن فرض تدابير مؤقتة في قطاع غزة ومطالبتها باتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية المدنيين، ووقف أية تصريحات أو ممارسات ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية بحقِّ الشعب الفلسطيني.

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‏‎وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن ترحيبه بقرارات محكمة العدل الدوليَّة التي تستهدف وقفَ انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية للفلسطينيين.

‏‎وأشاد مجلس حكماء المسلمين بجهود جنوب إفريقيا وكافة الجهود التي تدعو إلى حماية المدنيين الأبرياء في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانيَّة والإغاثيَّة للقطاع بشكل عاجل، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

مجلس حكماء المسلمين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر

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