الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أسامة الأزهري: التعليم الأزهري يخرج لنا علماء أمناء على أوطانهم

د.أسامة الأزهري
د.أسامة الأزهري

 

استقبل الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، واليسا قطر الندى واحد بنت الرئيس عبد الرحمن واحد في ذكرى وفاة الشيخ عبد الرحمن واحد الرئيس الإندونيسي الأسبق وذلك في قاعة الأزهر للمؤتمرات.

وذكر الأزهري خلال كلمته أنه ارتبط بالرئيس عبد الرحمن واحد كثيرا وسعد بلقائه وجالسه، مضيفًا: تشرفت في إحدى زيارات إندونيسيا أن أزور أسرة الرئيس؛ بناته الكريمات وزوجته الكريمة، وكنت حريصًا أن أصغي لحرم الرئيس عبد الرحمن واحد؛ لأنها أقرب الناس التى تنقل لنا العبارات المفتاحية وخلاصة فكره وعلومه.

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وأوضح أن الرئيس عبد الرحمن واحد ضمن عدد من رؤساء الدول والقضاة والكتاب وأصحاب المناصب الرفيعة ممن تخرجوا في الجامع الأزهر الشريف، وفيه دلالة أن التعليم الأزهري يخرج لنا علماء أمناء على أوطانهم.

وأضاف أن الرئيس عبد الرحمن واحد امتزجت عنده ثقافات متعددة، أولها: الانتماء إلى نسبه الشريف؛ حيث يمتد إلى سادتنا آل باعلوي، وأول مكون من مكونات شخصية الرئيس عبد الرحمن قبل أن يكون خريجًا أزهريا هو أنه سيد شريف من ساداتنا آل البيت النبوي.

وقال: إن الأزهر يَعتبر جمعية نهضة العلماء التي كان الرئيس عبد الرحمن واحد رئيسا وأمينا عليها شقيقةً للجامع الأزهر؛ لأنها مطابقة لمنهج الأزهر الشريف.

ونوه بأنه درس في الجامع الأزهر 4 سنوات، وانتقل إلى العراق ودرس هناك 4 سنوات، ثم إلى كندا وتلقى صورا متعددة من التعليم جعلت أفقه متسعة بمناهج مختلفة وتكوين ثقافي واسع، ورجع الرئيس إلى بلده عالمًا أزهريًا شريفًا مثقفًا منتميًا لمدرسة علمية كبرى، وشديد الحب لوطنه ونهض في خدمة الوطن، وكان مهموما وحريصا على أن يقدم الخير للإنسانية جميعًا.

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية الجامع الأزهر الشريف

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