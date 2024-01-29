الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

ضوابط صلاة التراويح وعمل المساجد في شهر رمضان 2024

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك 2024، ستكون بنفس ضوابط العام الماضي، مشيرًا إلى أن وقت الصلاة متروك للإمام سواء الأداء بجزء أو غير ذلك، بالاتفاق مع رواد المسجد.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال تصريحات، اليوم الإثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه سيتم التخفيف خلال صلاة التراويح بالمساجد الكبرى مثل: سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، لافتًا إلى أن سنتي الاعتكاف والتهجد ستكون كذلك بنفس ضوابط العام الماضي.


وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه سيتم تكثيف الأنشطة في الأنشطة الدعوية بالمساجد على جميع مستوى الجمهورية، موضحًا أنه ستتم إقامة صلاة التهجد بقراءة القرآن برواية ورش، والتراويح برواية حفص، شريطة أن يكون الإمام معتمد وتحت إشراف كل مديرية.

ولفت مختار جمعة، إلى أنه سيتم منح إجازة في كتاب الأذكار للنووي في مرحلة ختام الكتاب التي ستتم قبل شهر رمضان المبارك.

محمد مختار جمعة الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف صلاة التراويح شهر رمضان شهر رمضان المبارك المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

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