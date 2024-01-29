وزير الأوقاف: التوسع في تشكيل مجالس إدارات المساجد

قال الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم التوسع الشديد في تشكيل مجالس إدارات المساجد على مساجد الجمهورية، لمساعدة الأئمة في الأمور الخاصة بالمسجد.



وأضاف وزير الأوقاف، خلال تصريحات صحفية له، في تصريحات، اليوم الإثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مجلس الإدارة الهدف منه إدارة شئون المسجد وأعمال الصيانة مع تفرغ الإمام للأمور الدعوية، مشيرًا إلى أن التبرعات التي ترد إلى المساجد عبر شركة فوري بعد إلغاء الصناديق، يحصل مجلس الإدارة على ٨٠% % منها، والباقي تنفقه الوزارة على المساجد التي ليس لها فيها تبرعات.

وأكد وزير الأوقاف، أنه سيتم التوسع في الأنشطة الدعوية خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالمقارئ ومجالس الحديث والفقه.