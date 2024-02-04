رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2024
ينشر موقع الدستور رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف 2024 بعد اعتمادها من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم لامتحانات الفصل الدراسي الأول بنسبة بنجاح 73.69 % لطلبة النظامي و33.6 % للمنازل.
يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف 2024 برقم الجلوس من الرابط المباشر الذي يوفره موقع الدستور.
نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2024
يوفر موقع الدستور رابط مباشر يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة بني سويف 2024 اضغط هنا
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بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية في امتحانات الفصل الدراسي الاول 56 ألف و721 للنظاميحضر منهم 56 ألف و234 طالبا، في حين تقدم لامتحان المنازل828 حضر منهم 744 طالبا.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024
صدرت نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية أمس بعد اعتمادها من المحافظ ويوفر موقع الدستور رابط مباشر للاستعلام عنها اضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024
صدرت نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة البحيرة منذ ساعات ويوفر موقع الدستور رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي لطلاب محافظة البحيرة اضغط هنا
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موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024
توزيع درجات امتحانات الشهادة الاعدادية 2024
المجموع الكلي لامتحانات الشهادة الاعدادية في الترم الأول 140 درجة
- اللغة العربية مجموعها الكلي 80 درجة نتيجة الترم الأول من 40 درجة
- اللغة الانجليزية مجموعها الكلي 60 درجة نتيجة الترم الأول من 30 درجة
- الدراسات الاجتماعية مجموعها الكلي 40 درجة نتيجة الترم الأول من 20 درجة
- الرياضيات مجموعها الكلي 60 درجة نتيجة الترم الأول من 30 درجة
- العلوم مجموعها الكلي 40 درجة نتيجة الترم الأول من 20 درجة.