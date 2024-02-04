رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2024

ينشر موقع الدستور رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف 2024 بعد اعتمادها من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم لامتحانات الفصل الدراسي الأول بنسبة بنجاح 73.69 % لطلبة النظامي و33.6 % للمنازل.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف 2024 برقم الجلوس من الرابط المباشر الذي يوفره موقع الدستور.

نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2024

يوفر موقع الدستور رابط مباشر يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة بني سويف 2024 اضغط هنا

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بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية في امتحانات الفصل الدراسي الاول 56 ألف و721 للنظاميحضر منهم 56 ألف و234 طالبا، في حين تقدم لامتحان المنازل828 حضر منهم 744 طالبا.

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