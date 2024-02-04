الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2024

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

ينشر موقع الدستور رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف 2024 بعد اعتمادها من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،  اليوم  لامتحانات الفصل الدراسي الأول بنسبة بنجاح 73.69 % لطلبة النظامي و33.6 % للمنازل.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف 2024 برقم الجلوس من الرابط المباشر الذي يوفره موقع الدستور.

نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2024 

يوفر موقع الدستور رابط مباشر يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة بني سويف 2024 اضغط هنا

اكتب الكود الظاهر أمامك على الشاشة 

اكتب رقم الجلوس اضغط على كلمة بحث 

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية في امتحانات الفصل الدراسي الاول 56  ألف و721 للنظاميحضر منهم 56 ألف و234 طالبا، في حين تقدم لامتحان المنازل828  حضر منهم 744 طالبا.

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للتعليم الأساسى بنسبة نجاح 93.6%

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 

صدرت نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية أمس بعد اعتمادها من المحافظ ويوفر موقع الدستور رابط مباشر للاستعلام عنها اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024 

صدرت نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة البحيرة منذ ساعات ويوفر موقع الدستور رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي لطلاب محافظة البحيرة اضغط هنا 

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توزيع درجات امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 

المجموع الكلي  لامتحانات الشهادة الاعدادية في الترم الأول  140 درجة 

  • اللغة العربية  مجموعها الكلي 80 درجة   نتيجة الترم الأول من 40 درجة
  • اللغة الانجليزية مجموعها الكلي 60 درجة  نتيجة الترم الأول من 30 درجة
  • الدراسات الاجتماعية مجموعها الكلي  40 درجة  نتيجة الترم الأول من 20 درجة
  • الرياضيات مجموعها الكلي 60 درجة  نتيجة الترم الأول من 30 درجة
  • العلوم مجموعها الكلي 40 درجة نتيجة الترم الأول من 20 درجة.
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