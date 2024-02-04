رابط مباشر.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024

ازداد البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024 في امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ خاصة بعد اعتمادها من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بنسبة نجاح بلغت 93.6%.

ننشر في التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024 وكذلك الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي من مختلف محافظات الجمهورية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024

بنسبة حضور بلغت 108 آلاف و359 طالبا اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024 من خلال الرابط المباشر الذي يوفره موقع الدستور للاستعلام برقم الجلوس اضغط هنا .

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة

يمكن الوصول إلى نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 لطلاب محافظة القاهرة

اضغط هنا

اكتب رقم الجلوس ثم اضغط على اظهر النتيجة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة

اضغط هنا

اكتب رقم الجلوس ثم اضغط على اظهر النتيجة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الاسكندرية

اضغط هنا

اكتب رقم الجلوس والكود الموجود في المربع أمامك ثم اضغط على كلمة بحث

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة مرسى مطروح

اضغط هنا

اكتب رقم الجلوس والكود الموجود في المربع ثم اضغط على كلمة بحث

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة كفر الشيخ

اضغط هنا

اكتب رقم الجلوس والكود الموجود في المربع

اضغط على كلمة بحث

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة بورسعيد

اضغط هنا

اكتب رقم الجلوس والكود الموجود في المربع ثم اضغط على كلمة بحث

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة البحيرة

اضغط هنا

اكتب رقم الجلوس والكود الموجود في المربع.. اضغط على كلمة بحث

إقرأ أيضا:

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2024

في عدة محافظات.. لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

توزيع درجات مواد الصف الثالث الاعدادي 2024

المجموع الكلي لمواد الصف الثالث الاعدادي في امتحانات الترم الأول 140 درجة

مادة اللغة العربية درجات امتحان الترم الأول 40 درجة

مادة اللغة الانجليزية درجات امتحان الترم الأول 30 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية درجات امتحان الترم الأول 20 درجة

مادة الرياضيات درجات امتحان الترم الأول 30 درجة

مادة العلوم درجات امتحان الترم الأول 20 درجة