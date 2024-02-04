رابط مباشر.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024
ازداد البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024 في امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ خاصة بعد اعتمادها من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بنسبة نجاح بلغت 93.6%.
ننشر في التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024 وكذلك الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي من مختلف محافظات الجمهورية.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024
بنسبة حضور بلغت 108 آلاف و359 طالبا اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.
يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024 من خلال الرابط المباشر الذي يوفره موقع الدستور للاستعلام برقم الجلوس اضغط هنا .
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة
يمكن الوصول إلى نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 لطلاب محافظة القاهرة
اكتب رقم الجلوس ثم اضغط على اظهر النتيجة
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة
اكتب رقم الجلوس ثم اضغط على اظهر النتيجة
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الاسكندرية
اكتب رقم الجلوس والكود الموجود في المربع أمامك ثم اضغط على كلمة بحث
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة مرسى مطروح
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نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة كفر الشيخ
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نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة بورسعيد
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نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة البحيرة
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توزيع درجات مواد الصف الثالث الاعدادي 2024
المجموع الكلي لمواد الصف الثالث الاعدادي في امتحانات الترم الأول 140 درجة
مادة اللغة العربية درجات امتحان الترم الأول 40 درجة
مادة اللغة الانجليزية درجات امتحان الترم الأول 30 درجة
مادة الدراسات الاجتماعية درجات امتحان الترم الأول 20 درجة
مادة الرياضيات درجات امتحان الترم الأول 30 درجة
مادة العلوم درجات امتحان الترم الأول 20 درجة