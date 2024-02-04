الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط مباشر.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024

طلاب
طلاب

ازداد البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024 في امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ خاصة بعد اعتمادها من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بنسبة نجاح  بلغت 93.6%.

ننشر في التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024 وكذلك الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي من مختلف محافظات الجمهورية. 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024 

بنسبة حضور بلغت 108 آلاف و359 طالبا اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية 2024 من خلال الرابط المباشر الذي يوفره موقع الدستور للاستعلام برقم الجلوس  اضغط هنا .

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة 

يمكن الوصول إلى نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 لطلاب محافظة القاهرة

اضغط هنا 

اكتب رقم الجلوس ثم اضغط على اظهر النتيجة 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة 

اضغط هنا

اكتب رقم الجلوس ثم اضغط على اظهر النتيجة 

مباشرة عبر "الدستور".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسماعيلية

عقب اعتمادها.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ 2024

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الاسكندرية 

اضغط هنا

اكتب رقم الجلوس والكود الموجود في المربع أمامك ثم اضغط على كلمة بحث 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة مرسى مطروح 

اضغط هنا

اكتب رقم الجلوس والكود الموجود في المربع ثم اضغط على كلمة بحث 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة كفر الشيخ

اضغط هنا

اكتب رقم الجلوس والكود الموجود في المربع 

اضغط على كلمة بحث 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة بورسعيد 

اضغط هنا

اكتب رقم الجلوس والكود الموجود في المربع ثم اضغط على كلمة بحث 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة البحيرة 

اضغط هنا

اكتب رقم الجلوس والكود الموجود في المربع.. اضغط على كلمة بحث 

إقرأ أيضا: 

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2024

في عدة محافظات.. لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

توزيع درجات  مواد الصف الثالث الاعدادي 2024 

 

المجموع الكلي  لمواد الصف الثالث الاعدادي في امتحانات الترم الأول   140  درجة 

مادة اللغة العربية  درجات امتحان  الترم الأول  40 درجة 

مادة اللغة الانجليزية درجات امتحان  الترم الأول  30 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية درجات امتحان  الترم الأول  20 درجة

مادة الرياضيات درجات امتحان  الترم الأول  30 درجة

مادة العلوم درجات امتحان  الترم الأول  20 درجة

 

txt

متاحة الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 عبر "الدستور"

txt

اليوم.. فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية  2023/2024

txt

رابط بوابة الأزهر الالكترونية.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

txt

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الصف الثالث الاعدادي الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية امتحان الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

برلمانى أردنى: انسجام موقف مصر والأردن أفشل التهجير القسرى للفلسطينيين

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة

خبراء: الوضع بالشرق الأوسط يزداد تعقيدًا.. ومصر قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية

زوار معرض الكتاب: فرصة للتعرف على الثقافات الأخرى

يسرى الجمل: تطبيقات الذكاء الاصطناعى باتت مهمة فى صناعة المعرفة حاليًا

مدير معهد المخطوطات: معرض الكتاب رسخ مكانته قِبلة رئيسية للثقافة العربية

وزير الخارجية ونظيره النرويجى يؤكدان أهمية حشد الدعم الدولى لإدخال المساعدات إلى غزة بأسرع وقت

تحديث لحظي.. أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3 فبراير

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

عاجل.. "بند جديد" يقرب محمد عبد المنعم من تمديد عقده مع الأهلى

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين

فى اليوم الـ121 للعدوان: شهيدان بقصف إسرائيلى على دير البلح