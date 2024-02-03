مباشرة عبر "الدستور".. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسماعيلية

تصدر البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسماعيلية محركات البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يرغب طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي "الترم الأول" بمحافظة الإسماعيلية في الاطمئنان على نتيجتهم لاسيما بعد أن ظهرت في عدد من المحافظات على مدار الأسبوع الماضي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسماعيلية

وتستعد المدارس للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسماعيلية للفصل الدراسي الأول خلال الساعات القادمة، حيث اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 78.85٪.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس العامة والحكومية عربي 76.16٪، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية والخاصة لغات 98.88٪، وعلى مستوى الإدارات التعليمية بلغت أعلى نسبة نجاح في إدارة شمال الإسماعيلية بنسبة 86.63٪.

نتيجة الثالث الإعدادي لطلاب الإسماعيلية عبر الدستور

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية والتعليمية للقراء، نقدم من خلال هذا الرابط النتيجة برقم الجلوس فقط ومجانًا قبل إعلانها في مدارس المحافظة.

كيفية الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عبر بوابة المحافظة

- يبدأ الطالب بالدخول إلى بوابة التعليم الأساسي في الإسماعيلية من هنــــــا.

- يختار البحث عن نتائج الطلاب.

- يقوم بإدخال بياناته الشخصية.

- يختار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

- يحدد الفصل الدراسي الأول.

- يحدد العام الدراسي الحالي 2023-2024.

- يقوم بإدخال اسمه والرقم القومي.

- يضغط على زر عرض النتيجة.

- ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع في الفصل الدراسي الأول:

- اللغة العربية: 40 درجة

- الرياضيات: 30 درجة

- اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

- العلوم: 20 درجة

إجمالي المواد 140 درجة

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية

يمكن للطلاب التظلم على نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2024 باتباع الخطوات التالية:

1. يجب على الطالب أو ولي أمره تقديم طلب الاعتراض إلى مدير الإدارة التعليمية التابعة له.

2. يجب على الطالب تحديد المواد التي يرغب في الاعتراض على درجاتها.

3. يجب دفع رسوم الاعتراض على نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2024.

4. يجب اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد التي يرغب في الاعتراض على درجاتها.

5. بعد انتهاء فترة الاعتراض ومراجعة التعليقات والملاحظات، سيتم النظر في طلبات الاعتراض من قبل لجنة مختصة.

6. سيتم إعلان نتائج الاعتراض وتحديد ما إذا كان للطالب حق في الاعتراض أم لا.

7. في حال كان للطالب حق في الاعتراض وزيادة في درجاته، سيكون له الحق في استرداد رسوم الاعتراض.

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