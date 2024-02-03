رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية عبر "الدستور"

يبحث العديد من أهالي محافظة الإسماعيلية على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، وحصلت «الدستور» على نتيجة الشهادة الإعدادية في إطار تقديم خدماتها للقراء لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية.

وحددت «الدستور» رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعلية أو لمرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2024 برقم الجلوس اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية

وكان اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اعتمد صباح اليوم السبت، نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 .

نتيجه الصف الثالث الاعدادي الاسماعيليه الترم الاول 2024



وقال اللواء شريف فهمي بشارة، إن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية بلغت ٧٨.٥٨٪.

وأعلن محافظ الإسماعيلية، أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ ٢٧٧٥٧ طالب وطالبة من إجمالي ٢٧٨٧٨ من إجمالي المتقدمين.

وذلك بحضور الدكتور محمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣٪، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح ١٠٠٪، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية ١٠٠٪.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس العامة والحكومية عربي ٧٦.١٦٪، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية والخاصة لغات ٩٨.٨٨٪

وعلى مستوي الإدارات التعليمية بلغت أعلى نسبة نجاح بإدارة شمال الإسماعيلية بنسبة ٨٦.٦٣٪

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، موجهًا الشكر والتقدير لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهماتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، فهم الداعم الأول والرئيسي لأبنائهم.

وطالب "بشارة" من جميع الطلبة السعي بكد والاستفادة الجيدة من كل ما تقدمه المنظومة التعليمية لتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح "بحيري" أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٤ وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم.