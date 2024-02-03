برقم الجلوس.. تعرف على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسماعيلية 2024

يبحث العديد من أولياء الأمور حاليا على نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسماعلية 2024 للاطمئنان على نتيجة أولادهم خاصة عقب اعتمادها من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية خلال الساعات الماضية.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الإسماعلية 2024

تم تفعيل رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالإسماعيلية 2024 برقم الجلوس وذلك من خلال الرابط الذي خصصه موقع الدستور للنشر النتيجة (من هنا) ويمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية برقم الجلوس عبر الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي https://www.eduismailia.org/.

نسبة نجاح طلاب 3 إعدادي في الإسماعيلية 2024 الترم الأول

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2024، بعدما اعتمادها من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وبلغت نسبة نجاح ٧٨.٥٨٪ في امتحانات الفصل الأول من الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية.

وكان عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ ٢٧٧٥٧ طالب وطالبة من إجمالي ٢٧٨٧٨ من إجمالي المتقدمين.

وأعلن محافظ الإسماعيلية أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ ٢٧٧٥٧ طالب وطالبة من إجمالي ٢٧٨٧٨ من إجمالي المتقدمين وذلك بحضور الدكتور محمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣٪، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح ١٠٠٪، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية ١٠٠٪.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس العامة والحكومية عربي ٧٦.١٦٪، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية والخاصة لغات ٩٨.٨٨٪

وعلى مستوي الإدارات التعليمية بلغت أعلى نسبة نجاح بإدارة شمال الإسماعيلية بنسبة ٨٦.٦٣٪.

رابط تقديم التنظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2024

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، موجهًا الشكر والتقدير لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهماتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، فهم الداعم الأول والرئيسي لأبنائهم.

وطالب "بشارة" من جميع الطلبة السعي بكد والاستفادة الجيدة من كل ما تقدمه المنظومة التعليمية لتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح "بحيري" أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٤ وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم.

وللتعرف على النتيجة يرجى الدخول على اللينك التالي:-

https://www.eduismailia.org/.

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