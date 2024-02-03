السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بيطرية الإسماعيلية" تنظم حملات لتحصين الماشية وتوعية صغار المربين

حملات لتحصين الماشية
حملات لتحصين الماشية بالإسماعلية

تواصل فرق التحصين التابعة لمديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حامد موسى الأقنص، مدير عام المديرية وكيل الوزارة، فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الأغنام.  

وتقوم فرق التحصين بتكثيف جهودها لتحقيق المستهدف من الحملة وهو تحصين الماشية والأغنام بالقرى والكفور والنجوع للعمل على تحصين وترقيم الماشية بالقرى ولدى صغار المربين ضمن فعاليات الحملة القومية.

كما تشمل أعمال الحملة تقديم التوعية من مخاطر مرض الجلد العقدي، حيث قامت كل من الطبيبتين أسماء السيد وكريمان على بإدارتي الإرشاد بأبوصوير والتل الكبير بالتوعية عن مرض الجلد العقدي وأعراضه وخطورته وأهمية الإقبال على التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية، وذلك في قريتي الـ16 وكفر حسن أفندي بإدارتي التل الكبير وأبوصوير.

حملات توعوية وحملات طرق الأبواب

وكانت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حامد موسي الأقنص، مدير المديرية ووكيل الوزارة، نظمت عددًا من الحملات التوعوية وحملات طرق الأبواب، لتوعية المواطنين والمربين بمخاطر الأمراض التي تصيب الماشية والحيوانات وأثرها على الصحة العامة وصحة الإنسان.

وتستهدف الحملات نشر الوعي والتثقيف البيطرى فى مراكز وقرى الإسماعيلية، وذلك من خلال عمل ندوات توعوية بالوحدات الصحية أو بدور المناسبات، بالإضافة إلى طرق الأبواب في المناطق التي تنتشر بها تربية الطيور والماشية.

من جهته، أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ضرورة شن حملات لتحصين الماشية والأغنام في كل القرى والكفور والنجوع في كل أنحاء محافظة الإسماعيلية، وكذلك تنظيم حملات توعوية متعددة لتوعية المواطنين وتثقيفهم للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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