السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

موقع وزارة التربية والتعليم.. للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تصدر موقع وزارة التربية والتعليم تريند البحث عبر موقع “جوجل” للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي لعام 2024.

يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية عبر محركات الإنترنت عن موقع وزارة التربية والتعليم  للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي إلكترونيًا لتوفير الوقت على الأباء والامهات، وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 بالخطوات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم.. للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي

يستطيع الآن أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 بكافة محافظات جمهورية مصر العربية استخدام موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية التي يجب إتباعها:-

  • أولًا: الدخول على بوابة التعليم الأساسي، من هنـا.
  • ثانيًا: اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • ثالثًا: إدخال بيانات الطالب.
  • رابعًا: اختيار المرحلة التعليمية.
  • خامسًا: اختيار نتيجة الامتحانات.
  • سادسًا: اختيار الفصل الدراسي الأول.
  • سابعًا: اختيار العام الدراسي الحالي 2023-2024.
  • ثامنًا: إدخال الاسم والرقم القومي.
  • تاسعًا: الضغط على عرض النتيجة.
  • أخيرًا: تظهر نتيجة الطالب.

اعتماد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بكفرالشيخ بنسبة نجاح 80%

تعليم الغربية يعلن عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

توزيع درجات المواد الدراسية على مدار العام الدراسي 

مادة اللغة العربية:

تنقسم الدرجات إلى: 50 درجة للفصل الدراسي الأول و50 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة اللغة الأجنبية الأولي:

تنقسم الدرجات إلى: 40 درجة للفصل الدراسي الأول و40 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة اللغة الأجنبية الثانية:

تنقسم الدرجات إلى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة الرياضيات:

تنقسم الدرجات إلى: 40 درجة للفصل الدراسي الأول و40 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة الكيمياء:

تنقسم الدرجات إلى: 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة الفيزياء:

تنقسم الدرجات إلى: 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة الأحياء:

تنقسم الدرجات إلى: 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة التاريخ:

تنقسم الدرجات إلى: 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة الجغرافيا:

تنقسم الدرجات إلى: 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني

مادة الفلسفة:

تنقسم الدرجات إلى: 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني

 

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2024

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