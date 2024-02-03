تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم 2024.. وأخر موعد للتقديم عقب مد المهلة

زاد البحث عن رابط تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم 2024 وذلك عقب إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مد المهلة المخصصة للتقديم على الوظائف الشاغرة حتى يتمكن خريجي كليات التربية من التقديم وفقا للشروط المعلن عنها في المسابقة وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لسد احتياجات المدارس.

رابط تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم 2024

يمكن لخريجي كليات التربية من كافة جامعات المصرية التقديم عبر رابط تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك لشغل الوظائف المعلن عنها في مسابقة تعيين 150 ألف معلم خلال الـ 5 سنوات والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لسد احتياجات المدارس الحكومية والنهوض بالتعليمية التعلمية.

ويتم استبعاد كافة المتقدمين الذين لا ينطبق عليهم الشروط المعلن عنها في أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث يتم عقد اختبارات للمتقدمين للوصول إلى أفضل عناصر من المتقدمين لتفعيل دور المعلم وضرورة تنميته مهنيا بما يتماشي مع استراتيجية التطوير الشاملة لمنظومة التعليم.

أخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم عقب مد المهلة 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مد مهلة التقديم في مسابقة تعيين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في كافة محافظات الجمهورية إلى يوم 15 فبراير 2024 حيث كانت قد فتحت باب استقبال أوراق الراغبين في التقديم يوم 18 يناير الماضي 2024.

وجاء قرار المد لإعطاء فرصة للراغبين في التقديم في إنهاء كافة الأوراق الخاصة بهم والتي يحتاجون إلى تقديمها في مسابقة التعيينات المطروحة حاليا سواء من الجامعات المصرية أو من التجنيد أو من السجل المدني وفقا للأوراق النطلوبة في المسابقة والمعلن عنها رسميا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم

تقديم كافة الأوراق عبر الموقع بصيغة الـ jpg.

صورة شخصية للنتقدم.

بطاقة الرقم القومي سارية.

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة لوزارة التربية والتعليم.

المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم.

الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة.

إيصال الإيداع البنكي.

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شروط التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم