سعر الريال السعودى اليوم السبت 3-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

يبحث الملايين عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-2-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة بقيمة 2% وبالتزامن مع موسم عمرة رجب 1445 ورغبة عدد كبير من المعتمرين في توفير عملة سعودية تكفي أفراد رحلة العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-2-2024 مقابل الجنيه المصري

يمكن متابعة سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-2-2024 مقابل الجنيه المصري من خلال موقع الدستور كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

حافظ الريال السعودي على مستواه في بنك قناة السويس عند 8.20 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في بنك الإسكندرية وصل الريال السعودي إلى نحو 8.19 جنيه في عمليات الشراء و8.26 جنيه في عمليات البيع.

في بنك القاهرة سجل الريال السعودي نحو 8.19 جنيه في عمليات الشراء و8.26 جنيه في عمليات البيع.

في بنك الاستثمار العربي بلغ الريال في عمليات الشراء نحو 8.19 جنيه وفي عمليات البيع نحو 8.25 جنيه.

في بنك الكويت الوطني سجل الريال نحو 8.20 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي القطري سجل الريال نحو 8.20 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

في البنك كريد اجريكول سجل الريال نحو 8.20 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار في البنوك

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار نحو 0.27 ريال سعودي أي بما يعادل نحو 3 ريال للدولار الواحد وفقا للبنك المركزي السعودي الذي أكد استقرار أسعار الصرف للعملات الأجنبية في كافة البنوك السعودية.