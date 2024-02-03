السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم السبت 3-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودى
الريال السعودى

يبحث الملايين  عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-2-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة بقيمة 2% وبالتزامن مع موسم عمرة رجب 1445 ورغبة عدد كبير من المعتمرين في توفير عملة سعودية تكفي أفراد رحلة العمرة.

 

سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-2-2024 مقابل الجنيه المصري

يمكن متابعة سعر الريال السعودي اليوم السبت 3-2-2024 مقابل الجنيه المصري من خلال موقع الدستور كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 8.19 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

حافظ الريال السعودي على مستواه في بنك قناة السويس عند 8.20 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31-1-2024 مقابل الجنيه المصرى 

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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 2-2-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في بنك الإسكندرية وصل الريال السعودي إلى نحو 8.19 جنيه في عمليات الشراء و8.26 جنيه في عمليات البيع.

في  بنك القاهرة سجل الريال السعودي نحو 8.19 جنيه في عمليات الشراء و8.26 جنيه في عمليات البيع.

في بنك الاستثمار العربي بلغ الريال في عمليات الشراء نحو 8.19 جنيه وفي عمليات البيع نحو 8.25 جنيه.

في بنك الكويت الوطني سجل الريال نحو 8.20 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي القطري سجل الريال نحو 8.20 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

في البنك كريد اجريكول  سجل الريال نحو 8.20 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

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خبراء اقتصاد: قرار رفع الفائدة ليست له علاقة بتحرير سعر الصرف أو مفاوضات صندوق النقد

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تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بالجنيه والدولار

سعر الريال السعودي مقابل الدولار في البنوك

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار نحو 0.27 ريال سعودي أي بما يعادل نحو 3 ريال للدولار الواحد  وفقا للبنك المركزي السعودي الذي أكد استقرار أسعار الصرف للعملات الأجنبية في كافة البنوك السعودية.

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