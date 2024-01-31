الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31-1-2024 مقابل الجنيه المصرى 

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-1-2024 مقابل الجنيه المصري.. احتل هذا العنوان محرك البحث "جوجل" في الساعات الأخيرة، إذ يهتم آلاف المصريين بمعرفة سعر عملة المملكة العربية السعودية ولا سيما الفئة التي تستعد للسفر لأداء عمرة رجب أو عمرة شهر رمضان الكريم، ويرغب المعتمرون في توفير الريال بالسعر الرسمي في البنوك وشركات الصرافة بدلًا من استغلال السوق الموازية. 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-1-2024 في البنوك المصرية 

وفي إطار حرص "الدستور" على تقديم كافة الخدمات للقراء، يستعرض في السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

أسعار الريال السعودي اليوم في بنوك مصر

- في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

- في بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

- في بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

- في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2024/1/30 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31-1-2024 

  • سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري يبلغ 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وبنفس السعر مسجل في بنك مصر، بحيث يبلغ سعر الشراء 8.19 جنيه والبيع بـ 8.24 جنيه.
  • في بنك قناة السويس، يسجل سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، بينما يتم تداوله في مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
  • أما في بنك التعمير والإسكان، يتم شراء الريال السعودي بسعر 8.21 جنيه ويتم بيعه بـ 8.25 جنيه.
txt

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

txt

تحديث لحظي.. تفاصيل سعر الذهب اليوم الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤ ‏

 

سعر الريال السعودي في مصر 

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي يسجل 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية يتم تداول الريال السعودي بسعر 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي فإن سعر الريال السعودي اليوم يبلغ 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

إقرأ أيضًا:

 سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي مقابل الدولار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-1-2024

مواد متعلقة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل.. اكتشاف 35 جثة لأشخاص أعدمهم الجيش الإسرائيلى شمال غزة

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى