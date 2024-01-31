سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 31-1-2024 مقابل الجنيه المصرى 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-1-2024 مقابل الجنيه المصري.. احتل هذا العنوان محرك البحث "جوجل" في الساعات الأخيرة، إذ يهتم آلاف المصريين بمعرفة سعر عملة المملكة العربية السعودية ولا سيما الفئة التي تستعد للسفر لأداء عمرة رجب أو عمرة شهر رمضان الكريم، ويرغب المعتمرون في توفير الريال بالسعر الرسمي في البنوك وشركات الصرافة بدلًا من استغلال السوق الموازية.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-1-2024 في البنوك المصرية

وفي إطار حرص "الدستور" على تقديم كافة الخدمات للقراء، يستعرض في السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

أسعار الريال السعودي اليوم في بنوك مصر

- في بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

- في بنك البركة: 8.04 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

- في بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

- في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31-1-2024

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري يبلغ 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وبنفس السعر مسجل في بنك مصر، بحيث يبلغ سعر الشراء 8.19 جنيه والبيع بـ 8.24 جنيه.

في بنك قناة السويس، يسجل سعر الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، بينما يتم تداوله في مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

أما في بنك التعمير والإسكان، يتم شراء الريال السعودي بسعر 8.21 جنيه ويتم بيعه بـ 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في مصر

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي يسجل 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية يتم تداول الريال السعودي بسعر 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي فإن سعر الريال السعودي اليوم يبلغ 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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